Археологи обнаружили в Турции остатки огромного римского зала заседаний совета, на месте которого обнаружены резные фигурки, связанные с раннехристианским богослужением. Об этом пишет Fox News.

Отмечается, что расположенная в современной турецкой провинции Денизли, Лаодикия неоднократно упоминается в Библии, в том числе в Книге Откровения.

В Откровении 1:11 Иисус Христос говорит Иоанну: "То, что видишь, напиши в книгу и пошли семи церквам, находящимся в Асии: в Ефес, Смирну, Пергам, Фиатиру, Сардис, Филадельфию и Лаодикию".

Интересно, что Лаодикия также упоминается в Послании к Колоссянам. Апостол Павел признаёт её раннехристианской общиной. На фотографиях с места раскопок виден высеченный в камне крест, а также, по-видимому, раннехристианская монограмма Хи-Ро, представляющая собой первые две буквы слова "Христос" на греческом койне. Гравюры также сопровождаются греческим текстом. На изображениях также видны остатки древнеримского здания совета, включая безголовую статую римского императора Траяна и руины театра.

Ученые считают, что возраст здания составляет около 2050 лет, хотя возраст христианских гравюр неизвестен. Ранее на этом месте археологи также обнаружили статую головы жреца, а также скульптуру, изображающую Сциллу, чудовище из "Одиссеи" Гомера.

Они считают, что древнее здание служило главным политическим и судебным центром Лаодикии, и его форма с пятиугольными внешними стенами и шестиугольным планом может быть первой в своем роде в Анатолии. Согласно тому же источнику, в конце I века до н. э. в здании находилось до 800 членов, а на сиденьях были выгравированы имена различных граждан, старейшин и юношей.

