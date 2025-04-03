Доисторические звери собирались на окраинах лагун, подобно тому, как животные собираются у водопоев в наши дни.

На острове Скай ученые обнаружили новые отпечатки динозавров. Они свидетельствуют о том, что травоядные и плотоядные виды сосуществовали в пресноводных лагунах около 167 миллионов лет назад, пишет The Independent.

Отмечается, что команда ученых из Эдинбургского университета проанализировала 131 отпечаток в Принс-Чарльз-Пойнт на полуострове Троттерниш, обнаружив свидетельства существования разнообразной экосистемы. В своем исследовании они рассказали, что среди следов были редкие отпечатки мегалозавров наряду с отпечатками растительноядных зауроподов.

По словам исследователей, это место дает увлекательное представление об экологических предпочтениях и поведении динозавров среднеюрского периода. Анализ разнонаправленных следов и походки позволили им предположить, что доисторические звери собирались на окраинах лагун, подобно тому, как животные собираются у водопоев в наши дни.

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Также ученые рассказали, что следы показали то, что независимо от доминирования, мясоядные тероподы и растительноядные зауроподы обычно проводили время в лагунах, а не на открытых сухих участках.

"Отпечатки в Принц Чарльз-Пойнт дают увлекательное представление о поведении и распределении по окружающей среде мясоядных теропод и растительноядных длинношеих зауроподов в важный период их эволюции", - поделился руководитель исследования Тоун Блейксли.

Другие исследования динозавров

Ранее в Монголии обнаружили останки нового вида динозавров, который имел только два когтя. По словам ученых, найти экземпляр только с двумя пальцами/когтями никто не ожидал.

Кроме того, ученые, вероятно, разгадали главную загадку об эпохе динозавров. Ученые поняли, где стоит искать потерянное звено эволюционного дерева динозавров.

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