Ученые поняли, где стоит искать потерянное звено эволюционного дерева динозавров.

Эпоха динозавров бесспорно является одним из самых интересных периодов земной истории. Но это было так давно, что ученые до сих пор не смогли заполнить многие пробелы в знаниях о том периоде. Например, вопросом является откуда вообще взялись динозавры и кто был их предком. Возможный ответ на него дает новая научная работа, пишет Earth.com.

Древнейшие окаменелые останки динозавров, которые до нас дошли, датируются примерно 230 миллионами лет до нашего времени. Их нашли в Аргентине, Бразилии и Зимбабве. Однако различия, которые имели между собой эти динозавры весьма значительны. Так что до них были еще миллионы лет эволюции, которая до сих пор оставалась скрытой от нас - потому что более старых окаменелостей динозавров просто не найдено.

Новое исследование, опубликованное в журнале Current Biology, попыталось обойти проблему отсутствия более старых окаменелостей, применив современные методы моделирования для заполнения пробелов в летописи окаменелостей.

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"Динозавры хорошо изучены, но мы до сих пор не знаем, откуда они взялись. В летописи окаменелостей есть такие большие пробелы, что это нельзя принять за чистую монету", - отметил ведущий автор исследования Джоэл Хит из Университетского колледжа Лондона.

Исследователи сопоставили характеристики известных окаменелостей, знания об эволюционных связях между известными видами динозавров и о древней географии. Моделирование показало, что древнейшие динозавры, вероятно, появились в западной низкой широте древнего континента Гондвана - в регионе, который был жарким и сухим, напоминая современные пустыни и саванны. Это противоречит существующим предположениям о том, что динозавры изначально происходят из регионов с более умеренным климатом.

Модель показывает, что изначально динозавры жили в районах, которые со временем превратятся в территорию современной Амазонии и Центральной Африки. То, что там до сих пор не нашли соответствующих окаменелостей, исследователи объясняют сложностью самой местности, которую до сих пор активно не исследовали. Поэтому уже потом динозавры распространились в нынешнюю Аргентину и Зимбабве, где находок динозавровых костей уже полно.

Исследование также проливает свет на то, как динозавры адаптировались к различным климатическим условиям в течение миллионов лет.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что ранние динозавры, возможно, были хорошо приспособлены к жаркой и засушливой среде", - отметил профессор Филипп Мэннион, старший автор исследования.

В будущем некоторые ветви эволюционного дерева динозавров развили способность вырабатывать тепло собственного тела, как это делают млекопитающие, что открыло им путь в холодные регионы. Другие же так навсегда и остались зависимыми от солнечного тепла и жаркого климата.

"Несмотря на убедительные выводы исследования, прямые ископаемые доказательства древнейших динозавров в Амазонке, Конго или Сахаре до сих пор отсутствуют. Будущие экспедиции в эти регионы могут обнаружить это неуловимое доказательство, которое может изменить наше понимание происхождения динозавров. Эти области остаются одними из наименее исследованных на Земле, а это означает, что недостающие главы эволюции динозавров, возможно, еще ждут своего раскрытия", - пишет Earth.com.

Другие интересные материалы о динозаврах

Как писал УНИАН, первым млекопитающим было крайне трудно выживать в мире, которым правили динозавры. Ученые подошли к пониманию того, что именно помогло нашим далеким предкам пережить ту страшную эпоху.

Также мы рассказывали, что люди умирают от старости по вине динозавров. Именно динозавры загнали предков современных млекопитающих в невыносимые условия существования, где долголетие, характерное для рептилий, у млекопитающих стало невозможным и ненужным.

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