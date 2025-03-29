Оказывается, ранние предки динозавров были заметно умнее их потомков.

Эпоха динозавров содержит немало загадок, ответ на которые еще предстоит найти. В новом исследовании группа американских и китайских исследователей, кажется, смогла объяснить, почему эти коренастые великаны имели столь малый мозг, пишет Interesting Engineering.

Исследователи отмечают, что ранние рогатые динозавры, останки которых дошли до наших дней, имели относительно большой объем мозга. Они были предками тех самых больших трицератопсов, которые стали известными благодаря поп-культуре.

Древнейшие цератопсы были относительно маленькими (1-2 метра в высоту) двуногими существами с острыми чувствами. Они обладали развитым обонянием, позволявшим им издалека обнаруживать хищников, и острым слухом, который помогал им точно определить источник опасности. И для этого им требовался относительно большой по сравнению с массой тела мозг, а также, вероятно, относительно развитый уровень интеллекта.

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Однако проходили миллионы лет, и эти динозавры становились больше и грознее. За 100 миллионов лет эволюции цератопсы превратились из двуногих существ в четвероногих гигантов. Теперь они достигали высоты до девяти метров.

С изменением физической формы менялись и их когнитивные способности. Сканирование ископаемых останков выявило, что размеры мозга относительно массы тела у тех же трицератопсов стали меньше по сравнению с их древними предками. Это в частности свидетельствует о снижении когнитивных способностей, включая снижение обоняния и слуха.

По мере того, как эволюция делала цератопсов больше, она наделяла их грозной защитной броней и рогами, что уменьшало их уязвимость перед хищниками. Это уменьшало потребность в обостренных чувствах, таких как обоняние и слух. В конце концов это привело к постепенному снижению этих способностей со временем, а следовательно к уменьшению размеров мозга и снижению уровня интеллекта.

Подробные выводы ученых были опубликованы в журнале Paleobiology.

Другие интересные новости об изучении динозавров

Как писал УНИАН, ученые поняли, как первым млекопитающим удавалось выживать в мире, которым правили динозавры. Проанализировав найденные останки этих существ, ученые получили представление о непревзойденном камуфляже первых млекопитающих.

Также мы рассказывали, что в Монголии обнаружили останки нового вида динозавров, который на удивление имел только два когтя. По словам ученых, это действительно очень редкая находка, которая требует детального изучения.

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