Идея получения водорода из воды не нова, но проблема в том, как сделать эту технологию экономически оправданной.

Воды на Земле так много, что грех не найти ей еще какое-то полезное применение, кроме уже известных. Группа ученых из Японии улучшила технологию получения водородного топлива из солнечного света и обычной воды, сообщает научный вестник Live Science.

Для проверки своей технологии исследователи создали фотокаталитический реактор площадью около 100 квадратных метров, в котором происходит расщепление молекул воды на отдельные атомы кислорода и водорода. Таким образом и получается чистый водород, который можно использовать в качестве возобновляемого топлива. Подробности своей технологии ученые опубликовали в журнале Frontiers in Science.

"Расщепление воды под воздействием солнечного света с помощью фотокатализаторов является идеальной технологией для преобразования и хранения солнечной энергии в химическую, и последние разработки в области фотокаталитических материалов и систем вселяют надежды на ее реализацию. Однако остается много проблем", - говорит старший автор исследования, профессор химии в Университете Шиншу в Японии Кадзунари Домен.

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Отмечается, что большинство существующих "одноступенчатых" катализаторов, которые разлагают воду на водород и кислород за один этап, чрезвычайно неэффективны. Японцы же пытаются создать фотокатализатор, который использует более сложный двухэтапный процесс, где один шаг отделяет кислород, а следующий - удаляет водород. Однако эффективность реакции все еще остается слишком низкой для коммерческого использования: 1% при искусственном свете и менее 5% при естественном солнечном свете.

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