Во время испытаний топливо подвергалось максимальному нагреву в реакторе в течение 20 минут

Компания General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) сделала важное достижение, которое может изменить будущее космических исследований. Компания успешно испытала ядерное топливо, которое однажды может сократить время путешествия на Марс и за его пределы, пишет Interesting Engineering.

Испытания продемонстрировали, что топливо может выдержать суровые условия термоядерного реактора. Таким образом оно способно питать ядерную ракету, которая сможет запустить человека в космос с огромной скоростью.

Эксперты считают, что этот метод может доставить космический корабль на Марс примерно за месяц, благодаря чему значительно сократятся путешествия по сравнению с обычными ракетными системами.

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По оценкам NASA, космические аппараты, которые используют уже имеющиеся химические ракетные двигатели, смогут достичь Марса минимум за 6-7 месяцев, поэтому чтобы двигаться быстрее, нужен новый метод движения.

Для этого лучше всего подойдет система Nuclear Thermal Propulsion (NTP), которая является типом ядерной ракеты. Президент GA-EMS Скотт Форни отмечает, что последние испытания ядерного топлива компании свидетельствуют о том, что их топливо может выжить, не подвергаясь эрозии или деградации в термоядерном реакторе, когда оно находится при рабочих температурах.

"Во время испытаний топливо подвергалось максимальному нагреву в реакторе в течение 20 минут. Это 2 326°C, что примерно эквивалентно температуре, которой достигнет ядерный ракетный двигатель во время маневра ускорения. Испытания, проведенные в Центре космических полетов имени Маршалла NASA в Редстоун Арсенале, штат Алабама, были признаны успешными", - подчеркнули в издании.

Поэтому компания GA-EMS уверяет, что наконец имеет первое топливо, которое способно выдержать условия, необходимые для достижения Марса за такой короткий промежуток времени.

"Насколько нам известно, мы являемся первой компанией, которая использовала установку для испытания компактных топливных элементов в условиях окружающей среды (CFEET) в MSFC NASA для успешного тестирования и демонстрации живучести топлива после термоциклирования в условиях водородных репрезентативных температур и скоростей. Мы рады продолжить наше сотрудничество с NASA по мере того, как мы совершенствуем и тестируем топливо, чтобы оно соответствовало требованиям производительности для будущих архитектур циркулярных и марсианских миссий", - отметила в заявлении для прессы д-р Кристина Бак, вице-президент GA-EMS Nuclear Technologies and Materials.

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