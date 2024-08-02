Писатель объяснил, что на самом деле возмутило украинцев.

Известный украинский писатель и музыкант Сергей Жадан решил прокомментировать скандал вокруг ругани певицы Кристины Соловий на концерте в Черноморске. Знаменитость объяснил, почему украинцы так остро восприняли высказывания артистки.

Как известно, на днях исполнительница выступила на фестивале в Черноморске, где назвала прежнее название города Ильичевск - "полной х**ней". За это недовольные жители города написали заявление в полицию на Кристину. Правоохранители составили админпротокол по факту мелкого хулиганства. Певице грозит штраф или исправительные работы, или арест.

Экс-избранник Соловий Жадан также не смолчал насчет инцидента. Музыкальный портал "Музвар" обнародовал видео с реакцией Сергея. Он отметил, что украинцы так остро отреагировала на слова исполнительницы не потому, что была ругань, а потому, что ее высказывание касалась процесса декоммунизации.

Однако, по мнению знаменитости, нецензурная лексика артистки не была слишком экспрессивной и неудачной. Писатель обратился к украинцам и попросил их "не играть в эти игры"

"Украинцы отреагировали не на ненормативную лексику, а на то, на что она была направлена. Очевидно, там этот вопрос декоммунизации. А относительно экспрессивности вы же сами сказали, что это не совсем так. Я думаю, если бы здесь сидел Лесь Подервянский (украинский художник - УНИАН), то он бы сильно удивился, если бы вы сказали, что украинцы начали материться во время полномасштабной войны", - отметил Жадан.

Что известно о Жадане

Сергей - автор книг, среди которых романы, поэтические сборники и эссе. "Ворошиловград", "Депеш Мод", "Интернат", сборники "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры" - его самые популярные издания. В своих книгах он пишет о социальных и политических проблемах, в частности, о войне.

Жадан получил много литературных наград как в Украине, так и за рубежом, среди которых Центральноевропейская литературная премия "Ангелус", премия имени Джозефа Конрада и другие.

Напомним, ранее мама Кристины Соловий отреагировала на суд дочери из-за ругани во время концерта.

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