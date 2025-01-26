Подземные "острова", которые обнаружили ученые, находятся на глубине 2000 км и достигают высоты около 1000 км.

Глубоко в мантии Земли обнаружили два региона размером с континенты. Они не только теплее окружающих их территорий, но и являются древними, так как их возраст составляет не менее полумиллиарда лет, пишет Earth.

В своем новом исследовании ученые из Утрехтского университета выяснили, что в мантии Земли гораздо меньше потоков, чем считалось ранее. Это бросает вызов традиционным теориям о том, что она является хорошо перемешанной и быстро текущей системой.

Подземные "острова", которые обнаружили ученые, находятся на глубине 2000 км и достигают высоты около 1000 км, что даже выше любой горной вершины на поверхности Земли. Они расположены под Африкой и Тихим океаном.

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Различные исследования показали наличие того, что ученые теперь называют крупными провинциями с низкой сейсмической скоростью.

"Никто не знает, что это такое, и являются ли они лишь временным явлением или существуют уже миллионы или, может быть, даже миллиарды лет", - заявил старший автор исследования Арвен Деусс.

Отмечается, что вокруг "островов" находится большое количество затонувших тектонических плит, которые опустились в мантию Земли в результате субдукции. Ученые подчеркнули, что в отличие от окружающих регионов, в крупных провинциях с низкой сейсмической скоростью сейсмические волны существенно замедляются из-за их повышенной температуры.

В исследовании Утрехтского университета ученые применили новый подход к изучению сейсмических волн. Он показал не только то, насколько замедляются волны, но и количество энергии, которое волны теряют при прохождении через Землю.

"Вопреки нашим ожиданиям, мы обнаружили небольшое затухание, из-за чего тона звучали там очень громко. Но мы обнаружили большое затухание на холодном кладбище из плит, где тона звучали очень тихо", - поделилась сейсмолог Суджания Талавера-Соза.

Ученые отметили, что крупные провинции с низкой сейсмической скоростью не оказывают существенного гашения сейсмических волн. Это противоречило ожиданиям исследователей, что побудило сейсмологов изучить свойства их материалов.

Согласно минералогическому анализу, предложенному соавтором исследования Лорой Кобден, размер зерна играет решающую роль, подчеркнули в издании. Судя по всему, крупные провинции с низкой сейсмической скоростью состоят из гораздо более крупных зерен, чем затонувшие тектонические плиты.

Ученые заверили, что понимание регионов имеет решающее значение для интерпретации поверхностных явлений. Это позволит получить более ясную картину сложных внутренних процессов Земли.

"Мантия Земли - это двигатель, который управляет всеми этими явлениями. Возьмем, к примеру, мантийные плюмы, которые представляют собой большие пузыри горячего материала, поднимающиеся из глубоких недр Земли, как в лавовой лампе. И мы думаем, что эти мантийные плюмы берут начало на краях LLSVP", - объяснил Деусс.

Другие открытия ученых

Ранее ученые сделали неожиданное открытие об эволюции бактерий. Они пришли к выводу, что эти организмы не только образуют отдельные виды, но и поддерживают сплоченность в этих видах с помощью механизмов, которые очень напоминают "половое" размножение.

Кроме того, исследователи выяснили, что небольшой астероид, обнаруженный вблизи Земли в августе прошлого года, вероятно, попал в космос вследствие того, что десятки тысяч лет назад по поверхности Луны был нанесен удар. По мнению ученых, в древности, вероятно, произошел ряд "лунных выбросов".

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