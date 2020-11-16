Леониды - ежегодный звездопад, который могут наблюдать жители разных стран, в том числе и Украины.
В этом году пик Леонид приходится на 16 и 17 ноября, сообщает Express.
Читайте такжеNASA и SpaceX запустили первый регулярный маршрут на МКС (видео)
Как сообщается, ранним утром 16 и 17 ноября каждый час в небо будет заметно в среднем 15 падающих звезд.
Когда и где лучше всего наблюдать Леониды
Быстрые и яркие падающие звезды лучше всего будут видны между полуночью и рассветом.
По словам астрономов, чтобы обнаружить метеоры, просто найдите в ночном небе звездное созвездие Льва, от которого Леониды получили свое название.
Зрителям необходимо быть внимательными, поскольку Леониды несутся по небу со скоростью 255 км/ч - самый быстрый из известных метеорных потоков.
При поиске лучшего места для наблюдения за метеоритным дождем следует учитывать количество имеющегося света. Обратите внимание на искусственные источники света, такие как уличные фонари и городские районы - лучше быть подальше от них.
Падающие звезды можно увидеть невооруженным глазом, поэтому нет необходимости в бинокле или телескопе, хотя глазам нужно будет привыкнуть к темноте.
Звездопад Леониды: что о нем известно
- Леониды - один из самых обильных звездопадов в году. Он происходит в результате прохождения Земли через обломки, оставленные кометой Темпеля-Туттля.
- Крошечные кусочки льда, оставшиеся после кометы, сталкиваются с атмосферой Земли, создавая вид падающих звезд.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram