Леониды - самый быстрый из известных метеорных потоков и один из самых обильных звездопадов в году.

Леониды - ежегодный звездопад, который могут наблюдать жители разных стран, в том числе и Украины.

В этом году пик Леонид приходится на 16 и 17 ноября, сообщает Express.

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Как сообщается, ранним утром 16 и 17 ноября каждый час в небо будет заметно в среднем 15 падающих звезд.

Когда и где лучше всего наблюдать Леониды

Быстрые и яркие падающие звезды лучше всего будут видны между полуночью и рассветом.

По словам астрономов, чтобы обнаружить метеоры, просто найдите в ночном небе звездное созвездие Льва, от которого Леониды получили свое название.

Зрителям необходимо быть внимательными, поскольку Леониды несутся по небу со скоростью 255 км/ч - самый быстрый из известных метеорных потоков.

При поиске лучшего места для наблюдения за метеоритным дождем следует учитывать количество имеющегося света. Обратите внимание на искусственные источники света, такие как уличные фонари и городские районы - лучше быть подальше от них.

Падающие звезды можно увидеть невооруженным глазом, поэтому нет необходимости в бинокле или телескопе, хотя глазам нужно будет привыкнуть к темноте.

Звездопад Леониды: что о нем известно

Леониды - один из самых обильных звездопадов в году. Он происходит в результате прохождения Земли через обломки, оставленные кометой Темпеля-Туттля.

Крошечные кусочки льда, оставшиеся после кометы, сталкиваются с атмосферой Земли, создавая вид падающих звезд.

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Перевод: Екатерина Лиманская