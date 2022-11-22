Капсула проведет около недели на орбите Луны, прежде чем приземлится в Тихом океане.

Космическая капсула NASA Orion успешно совершила полет на Луну впервые за 50 лет.

Последний раз программа Apollo выполнила эту задачу в 1969 году, пишет Bloomberg.

Отмечается, что корабль облетел Луну и прошел в пределах 128 км, так как капсула с тестовыми манекенами находилась на обратной стороне Луны.

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Диспетчеры полетов в Хьюстоне из-за краткосрочного отключения связи не знали, был ли запуск критического двигателя успешным, пока капсула не вышла из-за Луны.

После этого бортовые камеры прислали изображение Земли - голубую точку, окруженную чернотой.

Во время захода на посадку капсула запустила свой главный двигатель в режиме "пролета". Это установило курс выхода на лунную орбиту через четыре дня. Там капсула проведет около недели, прежде чем попытается приземлиться в Тихом океане 11 декабря.

Запуск капсулы на Луну

29 августа 2022 года NASA планировала совершить первый шаг к возвращению на Луну впервые после эры "Аполлона" в 1972 году. Однако, из-за течки водорода в одном из двигателей в последний момент миссия была перенесена ориентировочно на 2 сентября 2022 года.

16 ноября NASA запустило к Луне космический корабль "Орион". Если миссия завершится успешно, то в следущий раз туда отправят астронавтов

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