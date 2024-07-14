Энгл принимал участие в лунной программе "Аполлон" и запусках космических шаттлов.

Умер астронавт NASA, генерал-майор ВВС США Джо Энгл. Ему был 91 год.

Энгл вошел в историю как единственный астронавт, пилотировавший как ракетоплан Х-15, так и космический шаттл, говорится на сайте NASA. "Прирожденный пилот Джо Энгл помог мечтам человечества осуществиться – программе X-15, программе "Аполлон", а также в качестве одного из первых командиров в программе "Спейс шаттл"", – говорится в заявлении главы NASA Билла Нельсона.

Он вспомнил, что Энгл был одним из первых астронавтов, которых тот встретил в Космическом центре им. Джонсона. "Я никогда не забуду его широкую улыбку, теплоту и смелость. Нам всем будет его не хватать", - поделился Нельсон.

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"Его кончина оставила в наших сердцах огромную утрату. Нас утешает то, что он присоединился к Тому Стаффорду и Джорджу Эбби, двум лучшим друзьям", – сказала вдова Джини Энгл.

Том Стаффорд – участник полета "Аполлон-10", Джордж Эбби – один из руководителей программы "Спейс Шаттл".

Кто такой Джо Энгл

Энгл стал военным летчиком в конце 1950-х. По рекомендации легендарного пилота-испытателя Чака Йегера, он попал в Аэрокосмическую школу пилотов-исследователей, после которой присоединился к программе испытаний X-15.

Проект North American X-15 – важная веха в истории американской авиации. В рамках этого проекта человек впервые в истории совершил гиперзвуковой и суборбитальный (на высоту более 80 км) полеты. Суборбитальный полет позволяет пилоту получить статус астронавта. Энгл стал им в возрасте 32 лет, войдя в историю как самый молодой пилот, когда-либо получивший квалификацию астронавта.

Потом Энгл поступил на службу в NASA. Тогда впервые в истории агентства к отряду астронавтов присоединился специалист, уже имевший опыт космических полетов. В составе отряда он был включен в запасной экипаж миссии "Аполлон-10".

В 1977 году он участвовал в испытаниях корабля "Энтерпрайз", в ноябре 1981 года – командовал вторым полетом космического шаттла "Колумбия". Последние из своих 224 часов в космосе он провел, командуя экипажем шаттла "Дискавери" в 1985 году.

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