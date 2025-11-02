Мощность вычислительного комплекса достигнет 5 гигаватт.

NVIDIA поддержала компанию Starcloud, которая заключила соглашение с Rendezvous Robotics для совместной разработки первого в мире дата-центра в космосе.

Компании планирут построить вычислительный комплекс мощностью 5 гигаватт, который будет работать на солнечной энергии и обслуживать нейросетевые процессы с помощью GPU NVIDIA H100.

В декабре Starcloud планирует запустить спутник с таким ускорителем на борту, и это станет первым шагом к созданию орбитальной инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Роботы Rendezvous Robotics станут ключевым элементом этой задачи. Их автономные модули, созданные на базе исследовательского проекта MIT Media Lab TESSERAE, способны самостоятельно собираться из отдельных "плиток", оснащённых батареями, процессорами и магнитами.

После выхода из ракеты они разворачиваются и соединяются в единую конструкцию. NASA уже тестировало прототипы такой технологии, но теперь её собираются впервые использовать в настоящей работе.

Starcloud говорит, что будущий дата-центр будет оснащён солнечными и охлаждающими панелями площадью около 4 квадратных километров, это в 20 тысяч раз больше, чем солнечные батареи МКС.

Появление подобных проектов связано с тем, что на Земле мощности для обучения ИИ растут быстрее, чем строятся новые центры обработки данных. При этом они требуют всё больше энергии и создают дополнительную нагрузку на экосистему.

Космос, напротив, предлагает неограниченное пространство и постоянный источник энергии в виде Солнца. Этим интересуются не только Starcloud, например, Илон Маск заявил, что новые спутники Starlink V3 смогут выполнять аналогичные задачи, увеличив пропускную способность до 1 Тбит/с.

Ранее мы рассказывали, что основатель NVIDIA объяснил, зачем выделяет $100 млрд на инфраструктуру для создателей ChatGPT. Дженсен Хуанг верит, что OpenAI станет следующей многотриллионной компанией.

