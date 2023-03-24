Украина изучает живую и неживую природу на антарктической станции с 1996 года.

Основная работа, которую украинские ученые выполняют на антарктической станции "Академик Вернадский" – это метеорологические наблюдения. Они имеют в том числе прикладное значение: ежедневный прогноз погоды в вашем городе учитывает данные с "Вернадского".

Как рассказали в Национальном антарктическом научном центре, наблюдения за климатом на станции ведутся аж с 1947 года, когда станция еще принадлежала британцам. Благодаря непрерывности этих наблюдений украинские ученые легко могут подтвердить факт глобального потепления – только за последние полвека средняя годовая температура в Антарктиде выросла на 3°С.

Чем же конкретно украинские ученые занимаются на антарктической станции? Вот главные задачи полярников и самые интересные факты:

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Персонал станции работает посменно, каждая смена длится сутки.

Каждые три часа ученые отправляют метео-телеграмму о текущей погоде в районе станции (температура воздуха и воды, сила и направление ветра, давление и т.д).

Эти метеограммы направляются во Всемирную метеорологическую организацию, Укргидрометцентр и другие учреждения и используются при составлении прогнозов погоды по всему миру. Глядя на метеопрогноз в своем телефоне, вы видите результат работы в том числе и полярников с "Вернадского".

Ежедневно утром ученые измеряют высоту снежного покрова и уровень океана, что указывает на ситуацию с приливно-отливными явлениями в нем.

Утром и вечером ученые берут пробы осадков из специальной установки, на которую им приходится взбираться по стремянке.

Все эти работы нужно выполнять, независимо от погодных условий. Даже если на улице штормовой ветер, сдувающий человека с ног (что в Антарктиде не редкость), то ученым просто приходится перебираться ползком.

Обязательно фиксируются все редкие и необычные природные явления – редкие виды облаков, миражи, гало, венцы, радуги и т.д.

Раз в неделю, если погода позволяет, метеорологи выходят на лодках в океан и там в определенных точках берут пробы воды на глубине 200 м – изучают ее соленость, плотность, температуру и т.д.

Раз в месяц ученые посещают местный большой ледник и сканируют его георадаром, чтобы отследить все изменения.

Также периодически проводятся наблюдения за движением воздушных масс, для чего применяются аэрологические зонды – воздушные шарики с датчиками, способные подниматься на высоту до 25 км! Это одна из самых сложных задач, которая должна координироваться с другими станциями.

Жизнь на украинской антарктической станции "Академик Вернадский"

Украинские полярники, работающие на антарктической станции "Академик Вернадский" регулярно делятся впечатлениями от жизни на самой станции и вокруг нее.

Так, в феврале ученые опубликовали необычные фотографии розового снега. Это странное природное явление вызвано цветением микроскопических водорослей, живущих прямо в снегу.

Наблюдение за китами в океане рядом со станцией ведется с 2018 года. Периодически это дарит учеными не только важные научные данные, но и потрясающие фотографии.

А в январе рядом со станцией началось настоящее нашествие пингвинов. Это примечательно тем, что еще 15 лет назад вокруг станции этих птиц практически не было.

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