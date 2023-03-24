Основная работа, которую украинские ученые выполняют на антарктической станции "Академик Вернадский" – это метеорологические наблюдения. Они имеют в том числе прикладное значение: ежедневный прогноз погоды в вашем городе учитывает данные с "Вернадского".
Как рассказали в Национальном антарктическом научном центре, наблюдения за климатом на станции ведутся аж с 1947 года, когда станция еще принадлежала британцам. Благодаря непрерывности этих наблюдений украинские ученые легко могут подтвердить факт глобального потепления – только за последние полвека средняя годовая температура в Антарктиде выросла на 3°С.
Чем же конкретно украинские ученые занимаются на антарктической станции? Вот главные задачи полярников и самые интересные факты:
- Персонал станции работает посменно, каждая смена длится сутки.
- Каждые три часа ученые отправляют метео-телеграмму о текущей погоде в районе станции (температура воздуха и воды, сила и направление ветра, давление и т.д).
- Эти метеограммы направляются во Всемирную метеорологическую организацию, Укргидрометцентр и другие учреждения и используются при составлении прогнозов погоды по всему миру. Глядя на метеопрогноз в своем телефоне, вы видите результат работы в том числе и полярников с "Вернадского".
- Ежедневно утром ученые измеряют высоту снежного покрова и уровень океана, что указывает на ситуацию с приливно-отливными явлениями в нем.
- Утром и вечером ученые берут пробы осадков из специальной установки, на которую им приходится взбираться по стремянке.
- Все эти работы нужно выполнять, независимо от погодных условий. Даже если на улице штормовой ветер, сдувающий человека с ног (что в Антарктиде не редкость), то ученым просто приходится перебираться ползком.
- Обязательно фиксируются все редкие и необычные природные явления – редкие виды облаков, миражи, гало, венцы, радуги и т.д.
- Раз в неделю, если погода позволяет, метеорологи выходят на лодках в океан и там в определенных точках берут пробы воды на глубине 200 м – изучают ее соленость, плотность, температуру и т.д.
- Раз в месяц ученые посещают местный большой ледник и сканируют его георадаром, чтобы отследить все изменения.
- Также периодически проводятся наблюдения за движением воздушных масс, для чего применяются аэрологические зонды – воздушные шарики с датчиками, способные подниматься на высоту до 25 км! Это одна из самых сложных задач, которая должна координироваться с другими станциями.
Жизнь на украинской антарктической станции "Академик Вернадский"
Украинские полярники, работающие на антарктической станции "Академик Вернадский" регулярно делятся впечатлениями от жизни на самой станции и вокруг нее.
Так, в феврале ученые опубликовали необычные фотографии розового снега. Это странное природное явление вызвано цветением микроскопических водорослей, живущих прямо в снегу.
Наблюдение за китами в океане рядом со станцией ведется с 2018 года. Периодически это дарит учеными не только важные научные данные, но и потрясающие фотографии.
А в январе рядом со станцией началось настоящее нашествие пингвинов. Это примечательно тем, что еще 15 лет назад вокруг станции этих птиц практически не было.