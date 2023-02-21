Возле украинской полярной станции "Академик Вернадский" началось ежегодное "цветение" снега.

В Антарктике возле украинской станции "Академик Вернадский" снег стал розового цвета. По словам ученых, розовые узоры на белом покрове - это "цветение" снега в конце антарктического лета.

"Такая окраска появляется вследствие развития в снегу микроскопических зеленых одноклеточных водорослей", - пояснили в Национальном антарктическом научном центре.

По словам специалистов, водоросль имеет три цветные стадии: зеленую, оранжевую и пурпурную или малиновую. Водоросль зимует под снегом в "зеленом" варианте, где преобладает хлорофилл, а когда становится теплее, то продвигается ближе к поверхности и краснеет.

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""Цветение снега" способствует изменению климата. Ведь из-за окраски снег меньше отражает солнечного света и быстрее тает. Как следствие, в нем развивается все больше ярких водорослей, от чего таяние еще ускоряется", - говорят исследователи. Поэтому важно каждый год фиксировать площадь "цветущего снега", чтобы увидеть общие тенденции влияния изменения климата. Эту работу украинские биологи на станции проводят с помощью дрона.

Работа украинской полярной станции "Академик Вернадский" - что известно

"Академик Вернадский" - это единственная украинская антарктическая станция, расположенная на острове Галиндез. Она работает постоянно и является метеорологической и географической обсерваторией.

Так, недавно украинские полярники поделились снимками влюбленных пингвинов, а в сентябре прошлого года полярники показали первых в сезоне детенышей тюленей.

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