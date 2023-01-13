До 2007 года субантарктические пингвины вообще не гнездились возле "Академика Вернадского".

Украинские полярники с антарктической станции "Академик Вернадский" рассказали, что за последние 11 лет количество гнезд субантарктических пингвинов на их острове выросло более чем в 6 раз.

Как говорится в сообщении станции на странице в Facebook, до 2007 года субантарктические пингвины вообще не гнездились возле "Академика Вернадского".

"Главной причиной этого ученые считают позднее оттаивания вод вокруг острова Галиндез, где расположена станция. Напоминаем, что в те времена морозы, зарегистрированные в этой местности, доходили до отметки -20 С⁰ и ниже. Из-за наличия льда они не могли эффективно охотиться и выбирали территории севернее, где лед не застаивался", – говорится в сообщении.

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В то же время, объясняют ученые, в связи с потеплением в районе западного побережья Антарктического полуострова субантарктические пингвины хлынули на юг.

Первые их гнезда появились в 2007 году на мысе Марина-Пойнт вблизи станции. С 2011 года до 2022 года количество гнезд субантарктических пингвинов на острове Галиндез выросло более чем в 6 раз (220 гнезд в 2011 году по сравнению с 1434 гнездами в 2022 году). 2020 год стал рекордным – почти 1800 гнезд.

При этом, по словам полярников, в прошлом году из-за большой снежности весной, когда места гнездования в низинах стали непригодными, и ростом своей же численности пингвины стали "скалолазами". Они поселились на некогда недосягаемых для них скалах в районе Пингвин-Пойнта, а также на куполе Говорухи – доминирующей возвышенности острова. Так эти птицы значительно расширили ареал своего обитания. Такая же ситуация и в этом году.

"С увеличением количества пингвинов наш Галиндез начал меняться на глазах. Экспансия миловидных созданий приводит к накоплению значительных количеств последа, что выжигает разнообразную до того растительность и приводит к ее обеднению. Тем не менее, если снова температуры будут падать, органика, которую пингвины оставили, постепенно разложится и даст жизнь новой, еще более разнообразной группировке. Так работает конвейер передачи органического вещества из морской среды к наземной, так медленно на голых скалах, могут формироваться зеленые "сады" Антарктики", – говорится в сообщении.

Ученые констатируют, что изменение количества популяции субантарктических пингвинов пока является одной из немногих четко задокументированных реакций природы на последние изменения климата в регионе. Поэтому этот вопрос находится в эпицентре внимания украинских ученых.

Пингвины возле станции "Академик Вернадский"

В середине сентября 2022 года субантарктические пингвины начали массово возвращаться на станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде. Тогда биологи 27-й Украинской антарктической экспедиции насчитали более тысячи пингвинов на острове Галиндез, а непосредственно возле станции – около 100.

Первые яйца в этом году пингвины у станции "Академик Вернадский" снесли в начале ноября, а уже в начале декабря появились первые птенцы.

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