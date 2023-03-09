Комплексное исследование китов на станции "Академик Вернадский" началось в 2018 году.

В этом сезоне биологи из украинского антарктической станции "Академик Вернадский" начали использовать дроны для лучшего изучения крупнейших животных планеты – китов.

Как объяснили ученые на своей странице в Fecebook, измерить этих гигантов с лодки или с берега довольно сложно, а вот изображение с дрона значительно облегчает эту задачу. Например, длина самых распространенных в районе станции горбунов достигает 13-15 метров, а синих китов – вообще 30 метров.

"Для более точных расчетов наш дрон оснащен дополнительным лазерным альтиметром, который точнее, чем бортовой, определяет расстояние до цели", – пояснила исследовательница китов, сотрудница отдела биологии и экологии НАНЦ Оксана Савенко.

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По словам полярников, установив размер кита, ученые могут сделать выводы о его возрастной категории, а это, в свою очередь, позволит лучше понимать состояние популяций китов.

Еще одна задача этой программы – изучение реакции китов на приближение лодок и их пребывание поблизости. Это международный эксперимент, по результатам которого будут скорректированы правила научных и рекреационных наблюдений за китами в Антарктике.

Также с помощью дронов ученые исследуют поведение китов в целом. К примеру, как самки обучают детенышей самостоятельному питанию крилем или каким образом взаимодействуют киты во время групповых охот и социальных контактов.

В частности, в этом году украинские исследователи Оксана Савенко и Вадим Ткаченко сделали фотоидентификационные фотографии горбатых китов, финвалов, косаток, тюленей Уэдделла и морских леопардов, а также выполнили акустические записи морских млекопитающих.

Комплексное исследование китов на станции "Академик Вернадский" началось в 2018 году. Благодаря обширной работе наших ученых по фотоидентификации этих животных уже была собрана информация о миграции горбатых китов в Южном полушарии и контактах между популяциями этих гигантов.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские полярники рассказали, как растет новое поколение субантарктических пингвинов, которые родились возле станции "Академик Вернадский" в начале декабря 2022 года.

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