Ученые прогнозируют, что уровень снега на станции в этом году еще будет расти, ведь нынешняя зима в этом районе стала аномально теплой.

Возле украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде в ноябре 2022 года установлен новый снежный рекорд – уровень снега уже достиг отметки 345 см, что почти на полметра больше, чем прошлогодний максимум. В то же время некоторые сугробы возле "Вернадского" достигают 6 метров, а на – острове и до 10 метров.

Как говорится в сообщении на официальной странице станции в Facebook, зафиксированные в декабре 2021 года 3 метра тоже были рекордными: они превысили показатель 2016 года в 2,65 метров. Обычно максимальная годовая высота снежного покрова возле станции была не больше 2 метров.

"Поскольку здесь преобладает ветреная погода, то глубина снежного покрова распределяется неравномерно. Есть обнаженные скалы, на которых снег так и не лег, а есть участки, особенно возле станции, которая выступает преградой на пути ветра, где сугробы под 6 метров. Офисную часть "Вернадского" (она ниже) замело с двух сторон, образовав этакий снежный переход: можно и не обходить здание, просто перейти по крыше. Так уже, кстати, и делают некоторые пингвины", – рассказала метеорологиня 27-й УАЭ Анжелика Ганчук.

Видео дня

В то же время ученые прогнозируют, что уровень снега еще будет расти, ведь нынешняя зима в этом районе стала аномально теплой: средняя температура была лишь немного ниже -2°С.

"Вследствие теплой зимы в атмосфере удерживается больше влаги, что приводит к более интенсивным осадкам. Это является одной из причин, почему на нашем острове наблюдается снегонакопление. По сути, так образуется и растет ледниковый щит", – пояснила исследовательница.

Антарктическая станция "Академик Вернадский" – что известно

"Академик Вернадский" – единственная украинская антарктическая станция. Расположена на мысе Марина острова Галиндез в 7 км от западного побережья Антарктического полуострова. Станция работает постоянно и является метеорологической и географической обсерваторией. Главное назначение станции – проведение научных исследований в Антарктиде.

Станция была основана британцами в 1947 году и тогда называлась "Фарадей". В феврале 1996 года она была передана Украине и переименована в честь выдающегося украинского ученого, академика Владимира Вернадского. Первая украинская антарктическая экспедиция, которая отправилась на станцию в 1996 году, во время передачи станции оплатила за нее символическую цену в один фунт стерлингов.

Сейчас на станции работает уже 27-я украинская антарктическая экспедиция, которая сумела добраться до станции в середине апреля 2022 года несмотря на начало войны в Украине, чтобы сменить там своих предшественников.

Вас также могут заинтересовать новости: