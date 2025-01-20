Индонезия поражает туристов самобытной культурой и невероятными пейзажами.

Переполненный туристами райский остров Бали чаще всего первым приходит на ум, когда мы думаем об отдыхе в Индонезии. Однако это далеко не единственное невероятное место в этой стране Азии, которое стоит посетить.

Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвали десять волшебных мест в Индонезии, на которые стоит обратить внимание в этом году.

"В один день вы можете прогуливаться под сверкающими небоскребами современного города, на следующий день взбираться на ледяную вершину извергающегося вулкана или пробираться через тропические леса в поисках орангутанов или тигров. Вы можете начать прогулку вдоль рисовой террасы, усеянной традиционными зданиями, и закончить в деревне на вершине холма", – пишет американский тревел-журналист Марк Йохансон.

Видео дня

10 мест в Индонезии, которые стоит посетить в 2025 году

Джакарта, Ява – для ценителей искусства и истории. Национальный парк Танджунг-Путинг, Борнео – для наблюдения за орангутангами. Раджа Ампат, Западное Папуа – для сноркелинга и дайвинга. Убуд, Бали – для оздоровления и культуры. Национальный парк Комодо, Восточная Нуса-Тенгара – для удивительных встреч с дикой природой. Боробудур и Джокьякарта, Ява – для изучения истории Индонезии. Тана Тораджа, Сулавеси – для погружения в культурные традиции. Долина Керинчи, Суматра – для хайкинга. Национальный парк Бромо-Тенгер-Семеру, Ява – для красивых видов. Острова Гили, Ломбок – для пляжных вечеринок.

Как сообщал УНИАН, ранее индонезийский остров Сумба признали лучшим местом Азии для посещения в 2025 году.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.