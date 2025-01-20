Переполненный туристами райский остров Бали чаще всего первым приходит на ум, когда мы думаем об отдыхе в Индонезии. Однако это далеко не единственное невероятное место в этой стране Азии, которое стоит посетить.
Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвали десять волшебных мест в Индонезии, на которые стоит обратить внимание в этом году.
"В один день вы можете прогуливаться под сверкающими небоскребами современного города, на следующий день взбираться на ледяную вершину извергающегося вулкана или пробираться через тропические леса в поисках орангутанов или тигров. Вы можете начать прогулку вдоль рисовой террасы, усеянной традиционными зданиями, и закончить в деревне на вершине холма", – пишет американский тревел-журналист Марк Йохансон.
10 мест в Индонезии, которые стоит посетить в 2025 году
- Джакарта, Ява – для ценителей искусства и истории.
- Национальный парк Танджунг-Путинг, Борнео – для наблюдения за орангутангами.
- Раджа Ампат, Западное Папуа – для сноркелинга и дайвинга.
- Убуд, Бали – для оздоровления и культуры.
- Национальный парк Комодо, Восточная Нуса-Тенгара – для удивительных встреч с дикой природой.
- Боробудур и Джокьякарта, Ява – для изучения истории Индонезии.
- Тана Тораджа, Сулавеси – для погружения в культурные традиции.
- Долина Керинчи, Суматра – для хайкинга.
- Национальный парк Бромо-Тенгер-Семеру, Ява – для красивых видов.
- Острова Гили, Ломбок – для пляжных вечеринок.
Как сообщал УНИАН, ранее индонезийский остров Сумба признали лучшим местом Азии для посещения в 2025 году.
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