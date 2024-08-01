Вскоре найденные предметы будут выставлены в Подржипском музее.

На поле в Чехии археологи нашли клад артефактов бронзового века во время плановых исследований. Бронзовые предметы, среди которых восемь нарукавных колец, две булавки, восемь топоров и одно наконечное копье, были найдены вблизи города Будине-над-Огржи, который находится около 56 километров к северо-западу от столицы Чехии, пишет Live Science, ссылаясь на Международное радио Праги.

Исследователи считают, что большинство предметов, которые они обнаружили с помощью металлоискателей, датируются примерно 1600 годом до нашей эры.

"Большинство предметов характерны для среднего бронзового века, и только один топор принадлежит к более раннему периоду", - отметил доцент Музея региона Ржип и Университета Яна Евангелиста Пуркине и куратор клада Мартин Трефни. Видео дня

Один топор является еще более старым и датируется эпохой ранней бронзы.

"Топоры могли использоваться как инструменты или оружие. Последняя функция также относится к наконечникам копий. Браслеты были украшениями для предплечья, а булавки служили либо для застегивания одежды, либо, например, для укладки женских волос", - объяснил Трефни.

Сейчас археологи пока не могут понять, почему клад закопали, однако рассматривают три версии.

"В первом случае мы предполагаем, что сокровища имели вотивную функцию, то есть служили жертвоприношениями божествам. Во втором случае мы говорим об экономической функции, когда сокровища интерпретируются как, например, хранилище для производителей данных предметов. Кроме того, захороненные предметы могли отражать кризисную ситуацию, когда необходимо было спрятать вещи, например, от врагов", - подчеркнул куратор клада.

По словам Трефни, найденный клад может стоить "миллионы крон" (один миллион чешских крон составляет около 42 500 долларов США).

"Все предметы свидетельствуют о технологическом прогрессе бронзолитейщиков и обработчиков бронзы в Центральной Европе 3500 лет назад. Состав клада также способствует пониманию ведения войны, ремесленных техник и современной моды того времени. Учитывая, что сокровища могут иметь ритуальное значение, они также могут рассказать кое-что о современной религии", - подчеркнул Трефни.

Также Международное радио Праги сообщает, что вскоре найденные предметы будут выставлены в Подржипском музее.

Археологические находки - последние новости

Как писал УНИАН, в одном из чумных захоронений в Нюрнберге археологи нашли тысячи зеленых скелетов. По словам ученых, останки стали зелеными из-за медной фабрики, которая в XIX веке выбрасывала отходы в землю.

"Мы были удивлены, когда увидели такой цвет. До сих пор мы видели такое только с костями животных", - отметила археолог Мелани Лангбайн.

Также сообщалось, что в Ровенской области археологи обнаружили артефакты трипольской культуры и печь X века.

"Мы обнаружили фрагменты разбитой глиняной литейной формы со слоем запеченного цветного металла внутри. Рабочая часть литейной печи была выложена кругом диаметром 1,1 м из массивного кирпича размером 31х17х7 см. Еще, зачищая литейную, мы заметили, что она подозрительно наклонена и под ней есть какое-то пятно. Как оказалось, это было пятно подземного сооружения. На момент сооружения литейной приходная часть этого сооружения сгорела и ее забросали строительным мусором. Нам удалось исследовать фрагмент подземелья", - рассказал ученый Павел Нечитайло.

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