Свои большие уши каракалы используют для демонстрации чувств.

Каракалы являются одними из самых красивых и загадочных представителей семейства кошачьих в мире. Этот вид имеет довольно необычную географию обитания.

Британский журналист и режиссер фильмов о дикой природе Стивен Миллс в своей колонке для BBC Wildlife рассказал интересные факты о каракалах, которые позволят узнать больше информации об этих животных.

Отмечается, что длина тела взрослого каракала составляет от 60 до 90 см, а хвоста - 20-30 см. Самцы каракалов обычно весят от 8 до 20 кг, а самки - 6-16 кг.

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В издании поделились, что эти кошки имеют длинные задние лапы и мощные конечности, которые придают им "покатый" профиль сзади и спереди. Благодаря такому телосложению они могут эффективно передвигаться по пересеченной местности и валунам, тратя мало энергии.

Каракалы способны прыгать не только в высоту, но и в длину. По словам очевидцев, эти кошки способны подпрыгивать в воздух на 3 метра, чтобы поймать в лапы голубей или куропаток. Известны случаи, когда каракалы срывали с насестов орлов-могильников, убивали взрослых импал и молодых куду, а также спрингбоксов, стинбоксов, дуйкеров и тонкотелых обезьян.

Также у каракалов круглые зрачки, а не узкие и овальные, как у мелких кошек. В издании объяснили, что это отличительная черта видов, которые не являются полностью ночными.

Свои большие уши каракалы используют для демонстрации чувств. О комфорте свидетельствуют медленные подергивания, а о согласии - мягкие движения, которые повторяют другие особи. Если каракал чувствует беспокойство, он нервно вскидывает ухо - когда другой каракал улавливает этот семафорный сигнал, он замирает и проверяет, нет ли опасности в том направлении, куда смотрит первый кот.

В издании добавили, что у больших ушей каракалов есть одно важное преимущество - они позволяют хищникам находить мелкую добычу в норах, поэтому уши джунглевого кота, летучей лисицы и шакалов тоже большие.

Отмечается, что каракалы встречается практически повсюду в Африке, за исключением глубокой пустыни Сахара и влажных лесов в центре и на западе континента. На Ближнем Востоке этот вид достаточно распространен в засушливых районах Израиля, отсутствует в пустыне Саудовской Аравии и редок в других странах, где охрана природы минимальна. В Индии он встречается в основном в сухих лесах, но считается, что там он близок к вымиранию.

В издании рассказали, что в дикой природе каракалы в среднем живут до 12 лет. В неволе они могут прожить от 15 до 17 лет.

Другие интересные факты про животных

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