По предварительным оценкам, пивоварне более 4000 лет.

В древнеегипетском городе Абидос нашли самую древнюю в мире пивоварню.

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По предварительным оценкам, пивоварне более 4000 лет. Эксперты предполагают, что ее могли построить во времена фараона Нармера.

В сохранившейся части здания насчитали восемь помещений. В комнатах нашли около 40 глиняных сосудов, в которых нагревали воду с зерном для производства пива.

Ученые предполагают, что напиток использовали во время ритуалов.

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Автор: УНИАН