В сохранившейся части здания насчитали восемь помещений / фото facebook Министерство туризма Египта
В древнеегипетском городе Абидос нашли самую древнюю в мире пивоварню.
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По предварительным оценкам, пивоварне более 4000 лет. Эксперты предполагают, что ее могли построить во времена фараона Нармера.
В сохранившейся части здания насчитали восемь помещений. В комнатах нашли около 40 глиняных сосудов, в которых нагревали воду с зерном для производства пива.
Ученые предполагают, что напиток использовали во время ритуалов.
фото facebook Министерство туризма Египта
фото facebook Министерство туризма Египта
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