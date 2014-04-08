Microsoft прекратил поддержку Windows XP
Американская корпорация Microsoft сегодня, 8 апреля, прекратила техническую поддержку и выпуск автоматических обновлений для операционной системы Windows XP.
Об этом сообщается на официальном сайте компании.
«Теперь для нас и наших партнеров настало время инвестировать в более современные технологии, которые позволят нам разрабатывать и развивать новые эффективные способы работы», - сказано в сообщении.
По данным компании, теперь Windows XP не будет получать обновлений, обеспечивающих защиту от вирусов и других угроз.
«Если вы продолжите использовать Windows XP после окончания поддержки, ваш компьютер может стать уязвимым для вирусов и других угроз безопасности», - сообщается в пресс-релизе.
При этом в Microsoft отмечают, что поскольку большинство производителей продолжает оптимизировать свое оборудование и программы для последних версий Windows, многие приложения и устройства не будут работать с устаревшей Windows XP.
В свою очередь, в корпорации советуют всем пользователям переходить на новые версии ОС - Windows 7 или Windows 8.
Справка УНИАН. Microsoft – одна из крупнейших ИТ-компаний по производству программного обеспечения для различного рода вычислительной техники. Штаб-квартира компании находится в городе Редмонд штат Вашигтон США. Штат сотрудников корпорации составляет порядка 90 тысяч человек.
Microsoft разработал и выпустил операционную систему Windows XP в 2001 году. До сих пор она является одной из самых распространенных ОС в мире, уступая только новой версии Windows 7.