Microsoft прекратил поддержку Windows XP

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«Теперь для нас и наших партнеров настало время инвестировать в более современные технологии, которые позволят нам разрабатывать и развивать новые эффективные способы работы», - сказано в сообщении.

По данным компании, теперь Windows XP не будет получать обновлений, обеспечивающих защиту от вирусов и других угроз.

«Если вы продолжите использовать Windows XP после окончания поддержки, ваш компьютер может стать уязвимым для вирусов и других угроз безопасности», - сообщается в пресс-релизе.

При этом в Microsoft отмечают, что поскольку большинство производителей продолжает оптимизировать свое оборудование и программы для последних версий Windows, многие приложения и устройства не будут работать с устаревшей Windows XP.

В свою очередь, в корпорации советуют всем пользователям переходить на новые версии ОС - Windows 7 или Windows 8.

Справка УНИАН. Microsoft – одна из крупнейших ИТ-компаний по производству программного обеспечения для различного рода вычислительной техники. Штаб-квартира компании находится в городе Редмонд штат Вашигтон США. Штат сотрудников корпорации составляет порядка 90 тысяч человек.

Microsoft разработал и выпустил операционную систему Windows XP в 2001 году. До сих пор она является одной из самых распространенных ОС в мире, уступая только новой версии Windows 7.

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