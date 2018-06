Издатели ”Пентхауза” прикупили сайты знакомств

Компания Penthouse Media, издатель журнала для мужчин Penthouse, приобрела Various Inc, владельца ряда социальных сетей, сообщает Лента.ру со ссылкой на The New York Times.

Под управлением Various находится более 25 сайтов, включая adultfriendfinder.com (сайт обмена половыми партнерами), italianfriendfinder.com, gradfinder.com и bigchurch.com. Все эти ресурсы позволяют пользователям "знакомиться с людьми, разделяющими их духовные ценности".

Согласно подсчетам, общее число пользователей сайтов Various Inc превышает 260 миллионов. При этом 1,2 миллиона из них являются платными подписчиками.

Стоимость сделки между Penthouse Media и Various Inc оценивается в 500 миллионов долларов. Согласно прогнозам аналитиков, суммарные прибыли обеих компаний в 2007 году составят 340 миллионов долларов.