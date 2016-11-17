В Украине прекратил работу один из самых популярных торрент-трекеров

Один из самых популярных торрент-трекеров в Украине Torrents.Net.UA прекратил свою работу. Об этом сообщается в официальном обращение трекера.

В обращении отмечается, что для прекращения работы сервиса Torrents.Net.UA есть предпосылки.

«К сожалению, сайт не работает и некоторое время так и будет. Очень неприятная ситуация для всех нас, но мы надеемся на лучшее и предпосылки к этому есть», - говорится в официальном обращении.

Напомним, на этой неделе киберполиция изъяла серверы одного из крупнейших онлайн-кинотеатров FS.to. В полиции отмечают, что за время работы ресурса правообладателям был нанесен ущерб на несколько миллионов гривен.

«Аудитория сайтов достигала миллиона пользователей. Начато уголовное производство по факту нарушения авторского и смежных прав», - говорится в сообщении. Правоохранители уже изъяли оборудование, которое использовалось для организации деятельности их технической инфраструктуры. Проведены санкционированные обыски в офисных помещениях дата-центрах, квартирах фигурантов уголовного производства и собраны дополнительные доказательства противоправной деятельности веб-ресурсов.

Позже стало известно, что ресурс EX.UA принял решение прекратить работу.

"За последний год EX.UA пришлось ощутить на себе прямые угрозы, шантаж (в т. ч. и на межгосударственном уровне), DDOS атаки. Данные действия подвергают опасности личную информацию и личные файлы, которые хранятся на ресурсе. EX.UA работал в правовом поле. Не всем нравилось такое трактование законодательства, но ресурс всегда уважал законы Украины. EX.UA придерживался авторских прав, что постоянно подтверждал быстрым реагированием на любые нарушения на площадке. При этом, ресурс не одобряет ту систему распределения и управления авторскими правами, которая сложилась сегодня", - сказано в заявлении.