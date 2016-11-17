В Fs.to заявляют о политической провокации и опровергают возобновление работы в ближайшее время

Об этом говорится в заявлении на главной странице сайта.

При этом администрация сайта опровергает информацию о возобновлении работы в ближайшее время.

"К сожалению, сайт не работает и некоторое время так и будет. Очень неприятная ситуация для всех нас, но мы надеемся на лучшее и предпосылки к этому есть", - говорится в заявлении.

Руководство fs.to считает, что вокруг ресурса начинает разворачиваться политическая провокация. "У нас нет никаких официальных представительств в социальных сетях. Если кто-то утверждает обратное - он врет и верить ему не стоит ни в каких вопросах. Утверждения, сделанные от имени фейковых "представительств" являются ложными", – отмечают в fs.to, выражая надежду на возобновление работы в ближайшее время.

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Как сообщал УНИАН, на этой неделе киберполиция изъяла серверы одного из крупнейших онлайн-кинотеатров FS.to. В полиции отмечают, что за время работы ресурса правообладателям был нанесен ущерб на несколько миллионов гривен.

«Аудитория сайтов достигала миллиона пользователей. Начато уголовное производство по факту нарушения авторского и смежных прав», - говорится в сообщении. Правоохранители уже изъяли оборудование, которое использовалось для организации деятельности их технической инфраструктуры.

Проведены санкционированные обыски в офисных помещениях дата-центрах, квартирах фигурантов уголовного производства и собраны дополнительные доказательства противоправной деятельности веб-ресурсов.