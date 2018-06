Ученые выяснили дату падения метеорита, вызвавшего последний ледниковый период

Геологи обнаружили следы падения метеорита, послужившего причиной начала последнего оледенения в истории планеты, на четырех континентах Земли и при помощи них выяснили, что этот катаклизм произошел 12 835 лет назад.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Точная хронологическая оценка этого события крайне важна, так как в прошлом мы долго и упорно пытались выяснить, что вызвало это загадочное и аномальное похолодание. Мы считаем, что наша работа дает исчерпывающий ответ на этот вопрос, и надеемся на то, что она побудит наших коллег использовать статистический анализ в подобных изысканиях", — заявил Джеймс Кеннетт (James Kennett) из университета Калифорнии в Санта-Барбаре (США).

Последнее похолодание и последовавшее за ним наступление ледников на Земле произошло примерно 12,9 тысячи лет назад, этот промежуток в истории нашей планеты известен как младший, или поздний, дриас. Резкие изменения климата, как считается, привели, например, к полному вымиранию мегафауны Северной Америки — мастодонтов, гигантских ленивцев-мегатериев, саблезубых кошек и других видов.

Как объясняет Кеннетт, еще в 2007 году он и его коллега Ричард Файерстоун нашли в осадочных породах и на дне одного из озер в Мексике первые свидетельства того, что это похолодание было вызвано падением астероида, однако их выводам не поверили многие геологи.

Они посчитали найденные Кеннеттом и его единомышленниками "космические" металлы и микрошарики не следами падения метеорита, предположительно упавшего на территории провинции Квебек, а результатом работы неких локальных геохимических процессов. Если бы падение действительно произошло, писали они, тогда его следы в виде тонкой прослойки "метеоритных" пород можно было бы найти на всех континентах планеты.

Кеннетт и его коллеги представили доказательства существования подобного "пограничного слоя", как называют такую прослойку геологи, как минимум на четырех континентах, проведя раскопки на территории 12 стран Европы, Южной и Северной Америки, Азии и Африки. По словам ученых, вероятность того, что они были оставлены одним и тем же событием, превышает 95%, что на практике доказывает, что "дриасовый метеорит" все же существовал.

Вычислив и сопоставив возраст всех этих "пограничных слоев", авторы статьи пришли к выводу, что данный катаклизм состоялся около 12 835 лет назад, плюс-минус 100 лет. Подобная дата практически один в один совпадает с временем падения метеорита, следы которого в виде включений платины были найдены в гренландских льдах.

"Главное, что все косвенные индикаторы свидетельствуют в пользу существования причинно-следственной связи между падением и дриасовым похолоданием. Иными словами, мы теперь можем говорить о том, что этот катаклизм вызвал резкое понижение температур", — заключает Кеннетт.