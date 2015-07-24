Предки змей имели ноги и жили в норах - ученые

Палеонтологи обнаружили в Бразилии останки предположительного предка змей, который обладал четырьмя лапами и жил в норах на суше Гондваны примерно 126 миллионов лет назад.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на журнал Science.

Считается, что характерная "змеиная" форма туловища – длинное тело, голова и отсутствие каких-либо конечностей — могла развиться среди предполагаемых предков змей как минимум 26 раз. Разнообразие форм тела у древних змей, найденных в отложениях мезозоя и кайнозоя, не позволяет ученым прийти к единому мнению, как они развивались и почему они перешли к такому образу жизни.

Николас Лонгрич (Nicholas Longrich) из университета Бата (Великобритания) и его коллеги нашли возможный ответ на все эти вопросы, изучая окаменелости, найденные в отложениях юрского периода на территории Бразилии.

В одной из частных коллекций ученым удалось найти останки существа, которое почти по всем своим признакам – большому количеству позвонков, вытянутой черепной коробке и короткой морде, гибкой структуре ребер – напоминала современных змей. Авторы статьи назвали его Tetrapodophis amplectus, в честь его главной необычной черты.

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Дело в том, что это существо, в отличие от всех других известных ископаемых предков змей, обладало четырьмя полноценными лапами, которыми данное животное могло свободно двигать. Они, как предполагают ученые, не были "средством передвижения" этой древнейшей змеи, а помогали ей удерживать жертву при ее удушении или поедании или позволял двум особям противоположного пола цепляться друг за друга при спаривании.