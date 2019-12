Инженеры ВВС США представили концепт гиперзвуковых саней Санта-Клауса (видео)

Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) представила рендер новых «саней» Санта Клауса, которые позволят доставлять рождественские подарки на гиперзвуковой скорости.

Как сообщает Popular Mechanics, концепт аппарата назвали «гиперсанями» – у него треугольный фюзеляж с короткими загнутыми крыльями и две кабины c фонарями из прозрачного аллюминия.

Необходимую тягу обеспечивает гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Это позволило инженерам отказаться от использования гужевой тяги.

В качестве шасси используются характерные для санок cтальные полозья.

After a month of research and deliberation, ROSA is excited to showcase Santa's new means of travel.



We're proud to showcase, the #Hypersleigh!#aFResearchLabElf#ElfontheShelf#HappyHolidayspic.twitter.com/pYCtcbyfHr