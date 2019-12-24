Американские военные будут отслеживать маршрут Санта-Клауса

Традиции – более 60 лет.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки уже в 64 раз будет отслеживать координаты саней Санта-Клауса в режиме реального времени.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Ожидается более 140 тысяч звонков от детей и их родителей волонтерам, которые будут проверять место нахождения Санта-Клауса.

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Как правило, когда Санта-Клаус приближается к воздушному пространству США, Федеральное управление гражданской авиации США выдает официальное разрешение на полет его саней над территорией страны.

Это решение обычно объявляет министр транспорта США, заявляя, что сани Санта-Клауса не будут создавать препятствий гражданской авиации.

Справка УНИАН. Традицию отслеживания Санты продолжают с 1955 года. Тогда универмаг в Колорадо-Спрингс случайно напечатал неправильный номер телефона, на который дети могли звонить американском Святому Николаю. На самом деле телефон принадлежал центру Космического командования Военно-воздушных сил США.

Сотрудники центра, чтобы не разочаровывать детей, добавили новое задание в свою оборонительную миссию и стали сообщать им координаты саней Санта-Клауса.

Как сообщал УНИАН, сегодня главный Санта-Клаус мира уже отправился из Лапландии с подарками.