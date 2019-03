Новый космический корабль SpaceX пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX успешно пристыковался к шлюзу Международной космической станции.

Об этом сообщил в Twitter основатель SpaceX Илон Маск.

Читайте такжеВчені створили робопса, здатного робити сальто (відео)

Как сообщается на сайте NASA, пилотируемый корабль SpaceX Crew Dragon может вывести в космос четырех астронавтов и более 220 фунтов груза (около 100 кг).

Сейчас модуль был выведен в космос в беспилотном режиме. Он будет оставаться на орбите 5 дней и отправится на Землю 8 марта.

SpaceX team in Hawthorne control, Dragon docked to Station above pic.twitter.com/JUWkOrWjsH