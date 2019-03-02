SpaceX запустила на МКС космический корабль в беспилотном режиме

Crew Dragon должен привезти на МКС продовольственные запасы, а также специальное оборудование, экипаж из трех человек должен встретить его утром 3 марта.

Сегодня американская компания Илона Маска SpaceX запустила на Международную космическую станцию космический корабль Crew Dragon с ракетой-носителем Falcon 9 в беспилотном режиме.

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Как говорится в сообщении на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), запуск осуществили со стартового комплекса 39А на космодроме в штате Флорида.

Отмечается, что Crew Dragon должен привезти на МКС продовольственные запасы, а также специальное оборудование, экипаж из трех человек должен встретить его утром 3 марта.

В NASA добавили, что на борту корабля находится одетый в скафандр манекен по имени Рипли.

Ожидается, что Crew Dragon вернется на Землю утром 8 марта, осуществив мягкое приводнение в Атлантическом океане.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля SpaceX запустила в космос первый в истории частный лунный зонд.