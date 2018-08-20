В Гарварде доказали искусственную природу Голодомора в Украине (видео)

Анализ гибели населения по национальному признаку подтвердил: наибольшие человеческие потери вследствие Голодомора понесли именно украинцы.

Украинские исследователи Гарвардского университета, оцифровавшие исторические карты Украины, подтвердили искусственное происхождение Голодомора 1932-1933 годов.

Как сообщает «Голос Америки», современные цифровые технологии позволили ученым установить, что самая тяжелая ситуация в годы Голодомора сложилась не на юге страны, как считает большинство историков, а в центральных регионах.

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«Мы не поверили своим глазам, когда поняли, что наиболее жестокий голод, наибольшее количество погибших во время Голода было на территории современной Киевской, Полтавской, Черкасской областей. До того существовало представление, что большинство пострадало на юге Украины. Потому что юг был традиционный регион, где из-за засухи и тому подобного голод повторялся, и это накладывалось. Голод 1932-1933 года не накладывается на ту же карту, на которую накладываются другие голода. Он был искусственным», - отметил директор Украинского исследовательского Института в Гарварде, профессор Сергей Плохий.

Отмечается, что 5 лет назад Плохий запустил проект в областиЦифровой гуманистики «МАПА. Цифровой Атлас Украины». Так началось оцифровка исторических карт Украины.

Чтобы привлечь исследователей к работе над проектом, Украинский Научный Институт инициирует стипендию для молодых ученых. Так в Гарвард попала демограф Наталья Левченко. Ее задача – проанализировать количество жертв Голодомора на уровне районов.

«Мы провели такое исследование для 391 района, существовавших в пределах тогдашнего деления Украины», - говорит Левченко.

«Предварительные результаты показывают, что была сложная динамика между хлебозаготовками и коллективизацией на областном и районном уровнях. И начинать надо не с 1932-1933 года, а с 1930-1931 года, когда в 1931-м году были навязаны повышенные хлебозаготовки на те области, которые не играли ключевой роли в сборе зерна», - отметила демограф.

Кроме того, анализ гибели населения по национальному признаку подтвердил: наибольшие человеческие потери вследствие Голодоиору понесли именно украинцы.

«Этническая группа украинцев имеет показатели потерь минимум вдвое выше, чем все остальные. Сначала идут украинцы, потом поляки, потом русские, немцы и евреи. Но украинцы идут гораздо выше впереди всех остальных», - говорит Левченко.

В течение 5 лет проект «КАРТА. Цифровой алас Украины» вырос до 6 разделов. Кроме Голодомора, в нем есть интерактивные карты Революции Достоинства, Генеалогии Киевской Руси, Исторического Подолья в эпоху Средневековья и Независимости Украины.

Как сообщал УНИАН, 9 июня на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США был внесен проект резолюции о признании Голодомора 1932-1933 гг. в Украине геноцидом украинского народа.

В документе отмечается, что события 1932-1933 рр. в Украине были спланированной акцией сталинского тоталитарного режима, которая была направлена против украинского народа и была геноцидом. Так, в частности, в постановочную часть документа включено признание выводов Правительственной комиссии США по Голоду в Украине (от 22 апреля 1988 г.) о том, что «Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 рр. геноцид против украинцев».

Голодомор 1932-1933 годов – массовое и целенаправленное уничтожение украинского народа, организованное советским правительством через спланированную конфискацию урожая зерновых и всех прочих продуктов питания. По оценкам историков, жертвами Голодомора стали по меньшей мере 4 млн непосредственно умерших лиц, а также свыше 6 млн потерь нерожденными.

Целью геноцида было подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.