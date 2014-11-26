Ученые прогнозируют сильные магнитные бури в середине декабря
15:16, 26 ноября 2014Наука и IT
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В середине декабря на Земле прогнозируют чрезвычайно большое количество солнечной активности.
Ученые ожидают аномальную солнечную активность / Скриншот ТСН
Об этом сообщает ТСН.
Как отмечает заведующий отделом Института геофизики НАНУ Михаил Орлюк, магнитные бури следует ожидать 2 декабря, 10-12 декабря, а также 15-16-го.
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При этом, возможно, что в Украине можно будет наблюдать Северное сияние. Подобный феномен в последний раз был зафиксирован в 70-х годах прошлого века.
В середине декабря произойдет сильная магнитная буря
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