Ученые прогнозируют сильные магнитные бури в середине декабря

Об этом сообщает ТСН.

Как отмечает заведующий отделом Института геофизики НАНУ Михаил Орлюк, магнитные бури следует ожидать 2 декабря, 10-12 декабря, а также 15-16-го.

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При этом, возможно, что в Украине можно будет наблюдать Северное сияние. Подобный феномен в последний раз был зафиксирован в 70-х годах прошлого века.