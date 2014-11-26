Ученые прогнозируют сильные магнитные бури в середине декабря

15:16, 26 ноября 2014
Наука и IT
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В середине декабря на Земле прогнозируют чрезвычайно большое количество солнечной активности.

Скріншот ТСН

Об этом сообщает ТСН.

Как отмечает заведующий отделом Института геофизики НАНУ Михаил Орлюк, магнитные бури следует ожидать 2 декабря, 10-12 декабря, а также 15-16-го.

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При этом, возможно, что в Украине можно будет наблюдать Северное сияние. Подобный феномен в последний раз был зафиксирован в 70-х годах прошлого века.

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