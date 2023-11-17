Пропагандистский пост иронично вышел в паблике с вдовами захватчиков.

Российская пропаганда начала рекламировать участие в "знаковом событии" - штурме Авдеевки.

Очередной пропагандистский "вброс" россияне сделали в Telegram-канале "Солдатские вдовы России".

"Штурм Авдеевки - это знаковое событие, наша Курская дуга и Куликовская битва. Событие, о котором будут говорить через века, а участники навсегда станут героями. Успей подписать контракт с армией России, чтобы попасть в список этих героев. Нам нужны люди, готовые выполнить эту историческую миссию, нам нужны те, кому страх неизвестен. Стать частью штурма Авдеевки - значит стать частью российской легенды", - говорится в агитационной публикации.

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Штурм Авдеевки

Как сообщал УНИАН, Авдеевка с трех сторон находится в полуоточении россиян.

По прогнозу британской разведки, оккупанты понесут значительные потери, если попытаются штурмовать Авдеевский коксохимический завод. Говоря о попытках врага захватить Авдеевский коксохимический завод, Барабаш отметил, что в этом логики нет.

"Это определенная ловушка, а террикон – это серая зона, где они сейчас бьют артой, разбивают сам завод, пытаются в том направлении проводить штурмовые действия, но прорывов нет, наши воины мужественно защищают", - отметил Барабаш.

Недавно оккупант показал "братскую могилу РФ" под Авдеевкой.

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