РФ бросает туда и технику, и личный состав, и очень много.

На Авдеевском направлении за прошедшие сутки было "очень жарко". Российские оккупационные войска пытаются штурмовать промзону города.

"Очень жарко на нашем направлении. Враг давит и, кроме того, что пытается окружить, несколько дней подряд пытается штурмовать промку (промзону, - УНИАН), бросает туда и технику, и личный состав, и очень много", — заявил глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в пятницу, 17 ноября, в эфире телемарафона.

По словам чиновника, пока вражеским войскам ничего не удается, но они давят. Барабаш добавил, что хотя на позициях жарко, в самом городе ночью было более-менее спокойно.

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Ситуация в районе Авдеевки

Как сообщал УНИАН, Авдеевка с трех сторон находится в полуоточении россиян.

По прогнозу британской разведки, оккупанты понесут значительные потери, если попытаются штурмовать Авдеевский коксохимический завод. Говоря о попытках врага захватить Авдеевский коксохимический завод, Барабаш отметил, что в этом логики нет.

"Это определенная ловушка, а Террикон – это серая зона, где они сейчас бьют артой, разбивают сам завод, пытаются в том направлении проводить штурмовые действия, но прорывов нет, наши воины мужественно защищают", - отметил Барабаш.

Недавно оккупант показал "братскую могилу РФ" под Авдеевкой.

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