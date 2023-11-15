Военный РФ вынужден быстро бегать, чтобы его не поймал дрон ВСУ.

Оккупант продемонстрировал в кадре "братскую могилу" РФ в зоне боевых действий рядом Авдеевским коксохимическим заводом.

Дроны Вооруженных сил Украины летают прямо в небе, нужно быстро бегать, чтобы не попасть под удар, пожаловался военный РФ. Соответствующий ролик слили сегодня в сеть.

В кадре оккупант показал удар по российской САУ "МСТА-С". Остатки бригады, которую разбили ВСУ, до сих пор "не собрали".

"Ребята, Авдеевский коксохимический завод вон там. А вот это, к сожалению, место гибели наших парней. Не наша бригада. Тут опасно, надо быстро бегать, потому что дроны прям в небе. А вот это, ребята, остатки от нашей САУ "МСТА-С". Вот это прилет, еще не собрали... Большая братская могила", - констатировал он.

Войска РФ упорно пытаются окружить Авдеевку

Несмотря на большие потери в личном составе армии, военные РФ продолжают упорно пытаться взять Авдеевку в кольцо. Об этом утром заявил Генштаб ВСУ.

Как отметил командующий войсками "Таврия" Александр Тарнавский, Вооруженные силы Украины стойко держатся. За сутки они ликвидировали 511 оккупантов в зоне ОСУВ Таврия.

Всего за сутки, по данным Генштаба, в Украине ликвидировали 820 оккупантов.

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