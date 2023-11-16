РФ почти наверняка пытается взять город в клещи, предупредили в западной разведке.

Российские оккупанты понесут значительные потери, если попытаются штурмовать Авдеевский коксохимический завод.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки. "На протяжении последней недели российские силы продолжали атаки в направлении окрестных сел возле... города Авдеевка в Донецкой области. Россия почти наверняка пытается взять город в клещи или окружить его", - говорится в сообщении.

Как отмечает разведка, битва за Авдеевку продолжается уже почти 10 лет. Этот город имеет политическое значение для России, учитывая близость к городу Донецк.

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"Вероятно, что последние продвижения приблизили российские силы к контролируемому украинцами Авдеевскому коксохимическому заводу, разветвленному промышленному комплексу, который производит кокс и различные химические вещества", - говорится в сообщении.

Этот завод занимает ключевую тактическую позицию к северу от города и расположен возле главной дороги в Авдеевку. Как отмечают в разведке, если российские захватчики захватят завод, обеспечивать Авдеевку необходимыми поставками станет все сложнее для Украины.

"Однако промышленный объект обеспечивает Украину локализованным оборонительным преимуществом, и российские силы, вероятно, понесут значительные потери в личном составе, если попытаются штурмовать завод", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, по последним данным Генерального штаба ВСУ, на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. В то же время украинские воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Вчера, 15 ноября, напрасными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Авдеевки и восточнее Первомайского Донецкой области - там украинские воины отразили 18 атак.

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