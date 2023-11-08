На Авдеевском направлении враг сейчас перегруппировывается, "получив по зубам".

Сейчас Авдеевка с трех сторон фактически находится в полуоточении россиян, поэтому враг с этих направлений бьет по городу из всего имеющегося вооружения. На Авдеевском направлении бои не утихают, россияне совершают попытки штурмов и атак ежедневно.

Также спикер 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Антон Коцуконь в эфире телемарафона прокомментировал сообщение об оперативной паузе на этом направлении, отметив, что враг сейчас перегруппировывается, "получив сильно по зубам".

"Они накапливают свои резервы - около 40 тысяч личного состава они сюда согнали, накапливают боекомплект всех калибров. И пока не видно того, чтобы россияне отказались от своих планов окружить Авдеевку...", - сказал Коцуконь.

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По его словам, россияне пытаются действовать комплексно и осуществлять попытки штурмов сразу с нескольких направлений. В последнее время враг применяет схему, когда бросает в атаку небольшие подразделения по 10-20 человек. Украинские войска их обнаруживают и уничтожают артиллерией.

"Для чего они это делают? В тот момент, когда эта штурмовая группа уходит, они поднимают огромное количество своих беспилотников... И они в тот момент, когда наша артиллерия разбирает эту пехотную группу, они пытаются обнаружить нашу артиллерию", - отметил представитель бригады.

Он назвал такие действия россиян "игрой на живца", когда оккупанты бросают своих людей, чтобы попытаться выявить позиции украинской артиллерии.

Кроме того, Коцуконь рассказал, что сейчас сама Авдеевка фактически находится в полуоточении с трех сторон. И россияне с этих направлений ежедневно стреляют по городу, используя все доступные типы вооружения.

"Сейчас жуткое впечатление производит город, он полностью под ноль уничтожен... Но даже при таких обстоятельствах 1,5 тысячи человек там еще живут", - добавил он.

Война в Украине - Авдеевка

По сообщениям Генштаба ВСУ, российские террористические войска не оставляют попыток окружить Авдеевку. Несмотря на это, украинская армия устойчиво держит оборону и наносит россиянам значительные потери в живой силе и технике.

В частности, за прошедшие сутки, 7 ноября, ВСУ отбили 14 атак врага неподалеку Степного, Авдеевки, Тоненького и Первомайского Донецкой области.

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