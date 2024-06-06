Диктатор утверждает, что сначала в Украине якобы должны понизить мобилизационный возраст.

Российский диктатор Владимир Путин продолжает делать абсурдные заявления относительно Украины. Глава Кремля выдал, что США хотят, чтобы Украина понизила мобилизационный возраст, а после этого планируют "избавиться от Зеленского".

"Это мы знаем наверняка. Это требование со стороны администрации США к украинскому руководству, если его можно считать руководством после того, как были отменены выборы. Я думаю, что администрация Штатов заставит сегодняшнее руководство Украины принять эти решения – понизить мобилизационный возраст до 18 лет. А потом от Зеленского избавятся просто", – заявил диктатор.

Однако, по словам главы Кремля, это "непростая история" и займет она несколько месяцев.

"Закон надо принять, совершить определенные шаги. Сейчас у нас июнь 2024 года. Чтобы все, это сделать, мне кажется, нужен год. До весны, до начала следующего года, как минимум, будут терпеть, когда он все сделает, и скажут "До свидания", – резюмировал Путин.

Другие абсурдные заявления РФ об Украине

Еще до начала полномасштабной войны в Украине Россия разбрасывалась фейками о происходящем в нашей стране. В последние два года росСМИ пестрят заголовками о "биолабораториях" в Украине и других абсурдных вещах.

К примеру, недавно топ-пропагандист РФ Владимир Соловьев заявил, что США якобы готовы передать Украине тактическое ядерное оружие, которое "немедленно" применят по российской территории.

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