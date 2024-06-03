По мнению пропагандиста, Украина сразу применит это оружие против России.

Топ-пропагандист РФ Владимир Соловьев заявил, что США якобы готовы передать Украине тактическое ядерное оружие.

Соответствующее заявление он сделал в эфире пропагандистской программы, фрагмент которой появился в сети. По его убеждению, Украина уже "в шаге" к получению тактической "ядерки".

"Через шаг Украина получит тактическое ядерное оружие. Точно так же, как сейчас получила разрешение (на удары по территории РФ западным оружием - УНИАН), точно так же, как получили носители (ядерных боеголовок - УНИАН). Они получат тактическое ядерное оружие. И они применят его, в отличие от нас. Его немедленно применят по территории РФ под аплодисменты Запада", - заявил Соловьев.

Разрешение западных стран бить по территории РФ: последние новости

Накануне более 10 стран-союзников Украины разрешили Киеву использовать присланное оружие для ударов по территории РФ. Например, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заверила Киев, что 24 истребителя F-16, которые Нидерланды намерены передать Украине, могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории России.

По словам военного Юрия Федоренко, Силы обороны уже начали применять западное оружие на территории РФ на Харьковском направлении. По его мнению, когда оружие поступит в полном объеме, это позволит "кардинально изменить ситуацию на многих участках фронта уже через несколько месяцев".

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