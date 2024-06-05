Западные ракеты позволили украинцам методично истощать ПВО России и топить военные корабли в Крыму, подчеркнули журналисты.

Идет полномасштабная война в Украине, и украинская сторона с первых месяцев противостояния атаковала российские войска во временно оккупированном РФ Крыму "всеми доступными видами оружия, включая то, которое предоставили западные союзники страны".

Поставленные с Запада ракеты сыграли центральную роль в битве за полуостров, позволив Киеву методично истощать противовоздушную оборону России и топить военные корабли, пишет Atlantic Council. "Самая яркая атака произошла в сентябре 2023 года, когда Украина с помощью западных крылатых ракет разбомбила и частично уничтожила штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Если для Путина Херсон (деоккупация города в ноябре 2022 года, - Ред.) был позором, то это было очень личное унижение", - отмечается в материале.

По данным издания, "важно то, что это не привело к Третьей мировой войне". Зато диктатор отвел большинство оставшихся военных кораблей от крымских берегов в относительно безопасные российские порты.

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"Очевидная непоследовательность публичной позиции Кремля насчет нападений на "российскую территорию" имеет ряд практических последствий для дальнейшего ведения войны. Это подчеркивает гибкость российских "красных линий" и укрепляет представление о том, что Москва прежде всего стремится использовать собственный страх Запада перед эскалацией, а не установить какие-либо настоящие границы", - подчеркивается в статье.

Важные новости Украины - сегодня это стоит знать

На прошлой неделе стало известно, что главные союзники Украины позволили нашим воинам наносить удары по некоторым территориям РФ. После этого Владимир Путин в Ташкенте намекнул, что Россия может нанести ответные удары по европейским территориям и пригрозил "глобальным конфликтом".

Ранее власти РФ не раз угрожали Западу нанести ядерный удар в случае посягательства на "российские земли". По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, на самом деле нет "красных линий" - власти РФ быстро поняли, что "западным партнерам нравятся теоретические конструкции и продолжали их городить одну за другой - постоянно надували те страхи, которые, в принципе, были абсолютно пропагандистскими".

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