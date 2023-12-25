Диктатору необходимо договориться о завершении своего злоключения на украинской земле, полагает экс-верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Со временем будет увеличиваться вероятность того, что российский диктатор Владимир Путин будет свергнут, как царь Николай II.

Главарь россиян продолжает удерживать единоличную власть в РФ, но, "безусловно, признаки недовольства налицо", поделился мнением с Newsweek бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе - отставной адмирал Военно-морских сил США Джеймс Ставридис. "Я бы сказал, что со временем вероятность того, что Путин будет свергнут, как Николай II, будет выше, чем вероятность того, что он умрет естественной смертью, как Сталин (советский диктатор Иосиф Сталин, - Ред.)", - полагает офицер.

По его мнению, главарю РФ нужно договориться о завершении своего злоключения в Украине, чтобы он мог "объявить о победе, удержать Крым и сухопутный коридор в Россию, иначе шансы против него будут неумолимо расти". "В этом смысле он уже проиграл войну", - добавил Ставридис.

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Напомним, ряд экспертов уже не раз делали прогнозы насчет смерти Владимира Путина. В частности, в сентябре политолог Валерий Соловей говорил, что диктатор может умереть до конца осени.

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Американская газета The New York Times писала, что Владимир Путин для публики делает вид, что готов продолжать войну против украинцев до бесконечности, однако через каналы "кулуарной дипломатии" сигнализирует западным странам о желании как можно быстрее заключить мирное соглашение.

Украинские власти не раз подчеркивали, что хотят вернуть все территории, которые захватила РФ, в том числе часть Донбасса и Крым. РФ, в свою очередь, называет оккупированные земли "своими".

Справка УНИАН. В 1917 году царь Николай II (Николай Александрович Романов) отрекся от власти после того, как правил Российской империей 23 года. В 1918 году царя и его семью расстреляли большевики.

После того, как коммунисты вцепились во власть, Иосиф Сталин "правил" с 1923 года по 1953 год. 1 марта 1953-го Сталина под Москвой нашли лежащим на полу. Только 2 числа к нему приехали врачи, а 6-го - было объявлено о его смерти. По одной из версий, диктатор ликвидировался в результате инсульта из-за того, что ему никто не помог.

Владимир Путин у власти в РФ уже более 20 лет. Вот когда родился Путин - год рождения 1952-й, а дата - 7 октября. По мнению некоторых экспертов, в официальной биографии диктатора указаны неправдивые сведения.

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