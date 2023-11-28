В видеороликах показывают диктатора, утверждает бывший российский топ-чиновник.

Михаил Касьянов, который был премьер-министром России с 2000 по 2004 год, считает, что российский диктатор Владимир Путин не имеет двойников, что "светятся" на видео.

Лицо главаря россиян на роликах меняется из-за "медицинских составляющих", рассказал экс-чиновник во время интервью журналисту Дмитрию Гордону. "Не верю (в двойников Путина, - Ред.). В мое время… вообще мысли такой никогда не было, никаких разговоров таких не существовало. Так, как это сегодня пытаются нам, в том числе пояснить, что они существуют. Думаю, что это не так", - сказал собеседник.

По словам Касьянов, "конечно, может где-то на расстоянии какой-то человек пройдет, и скажут, что вот это Путин, такое может быть". "Но чтобы вести беседы и непосредственно видео - конечно, - это нет. Я вижу, что это Путин. Да, у него меняется лицо в зависимости от каких-то …медицинских составляющих, я не специалист в этой сфере…", - поделился он.

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Ряд экспертов уже не раз сообщали, что настоящий Владимир Путин сидит в бункере, а разные мероприятия посещает его двойник. Полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Олег Жданов говорил, что уже никто не знает, где настоящий диктатор.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что главарь россиян не отсиживается в бункере и якобы не пользуется услугами двойников. По его словам, диктатор "мегаактивный", а "его энергетике можно только позавидовать".

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