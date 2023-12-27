Путин уверен в победе и в том, что у него большое позитивное будущее, это пугает, - психолог Дмитрий Попов

Кандидат психологических наук Дмитрий Попов в интервью УНИАН рассказал о двойниках Путина, жив ли настоящий диктатор, появлялся ли он на публике в последнее время, а также о настроениях вождя перед выборами и готовности населения России бунтовать.

С началом избирательной кампании в России Путина стало много в информационном пространстве. Снова такое ощущение, что на арену выходят двойники. Как вы считаете, правы ли мы в своих предположениях? Можно начать с последней пресс-конференции Путина. Кто ее проводил?

Вот на пресс-конференции я был крайне неприятно удивлен. Привет КГБшнику Жирнову, привет генералу СВР, привет Соловью, потому что они уже сломали пять лопат и порвали два баяна на похоронах Путина, но этого не состоялось.

Я ответственно заявляю, что на последней пресс-конференции Путина на прямой связи с народом был бункерный вариант, который в феврале 2022 года на Совете национальной безопасности РФ объявлял о том, что он готов начать войну. То есть, это оригинал. Слегка заболевший, лицо претерпевает определенные изменения. Я не знаю, был он обколотый какими-то стимуляторами или нет, но двигается он вполне сносно. По сравнению с дедушкой Байденом, даже получше. Этот человек вполне может быть представлен как вновь избранный президент.

Но это единственное его появление за последнее время. На всех остальных показах путиных были двойники.

То есть, бункерный вариант - это оригинал, настоящий Путин. Как вы считаете, почему он только раз появился? И как вы поняли, что это именно оригинал?

Я его измерил. Он полностью аутентичен бункерному варианту. Это то, что я считаю адекватным доказательством. Психологические факторы - он был удален от зрителей, к нему никого не подпускали.

Человек, который вместо Путина приходил в избирательную комиссию регистрироваться, - это вообще тот, которого им не жалко. Тот самый крымско-мариупольский вариант, которого они готовы бросить под танки и забыть о нем сразу. Это прям явная версия, выбивающаяся из всех двойников. Реальный проходимец, я о нем даже говорить не хочу. Это статист.

На съезде партии "Единая Россия" и на коллегии Министерства обороны РФ был один и тот же двойник Путина. Это я вижу по поведенческим признакам. На мой взгляд, это уважаемый двойник. Они его не так часто выводят на средства массовой информации. Последний раз я его видел в феврале, он давал послание народному собранию. Вот это был он. Он там тоже кхекал, пхыкал, но очень даже качественно провел свою работу.

Чем вы объясняете кашель и кряхтение Путина? Некоторые говорят, что у него болезни ЛОР-органов. Но может ли здесь быть и какая-то психологическая подоплека?

Знаете, учитывая системность того, что происходит, сказать, что Путин находится в состоянии какого-то тревожного расстройства или в депрессивном, стрессовом состоянии… я мало в это верю. Скорее всего, это соматическое заболевание.

ПУТИН СТАЛ СДАВАТЬ, ПСИХИКА СТРАДАЕТ

Что вы еще увидели? Интересует не только то, что Путин пообтрепался. К примеру, Мария Максакова сразу отметила его ужасную прическу и сделала вывод, что это настоящий Путин, и что стригут его охранники в бункере, чтобы не подпускать к нему лишних людей. Но кроме плохого внешнего вида, были ли какие-то психологические моменты, на которые вы обратили внимание?

Да, вождь стал сдавать в психических процессах - память, внимание, аналитическое мышление, логика. Он гораздо больше обращается к цифрам, которые есть в каких-то таблицах, папочках. Он гораздо больше стал ссылаться на Пескова, даже в простых вещах, которыми раньше он оперировал самостоятельно. Видно, что он иногда невпопад пытается шутить и вставлять свои реплики.

Психика начинает страдать. Но все равно, даже с этой психикой, на мой взгляд, он превосходит дедушку Байдена.

С такой психикой он может стать игрушкой в руках своего окружения?

Конечно. Чем менее активен и чем менее адекватен президент, тем проще им управлять.

Насколько отличаются Путин нынешнего разлива и Путин пятидесятилетней давности?

Очень отличаются. В 2019-м Путин крайний раз выходил на татами. Сейчас уже спортивного Путина нет и в помине. Прошло всего 4 года с того момента, и мы видим вот это потрепанное создание.

Очень удивительно, что он первый раз сослался на алкоголь. Вот эта фраза на пресс-конференции: "Смотря, что закусывать". Раньше такого не было. Да, он был с фужером шампанского, с более крепкими напитками я его и не помню. Возможно, пропустил. Но вот сейчас такое откровенное обращение к алкоголю меня удивило. То есть, очевидно, что спорт - это уже прошлое, а пенсионное окружение - это, наверное, то, что его теперь привлекает.

Может ли это быть сигналом того, что приоритеты и вкусы изменились, и он стал прикладываться к рюмке?

Возможно. Но на этой встрече он был трезвым, никаких следов опьянения не было.

Эти скабрезность, сальность - свидетельство чего? Раньше Путин таким не отличался.

Я считаю, что это стариковское.

Мне еще хотелось с вами обсудить его демонстративное нежелание отвечать на насущные вопросы. Один из них - вопрос о дефиците и высокой цене на куриные яйца и мясо. Путин же просто отмахнулся, отшутился. О чем это говорит?

Он - барин, это не его сфера деятельности, ниже его "божества". Так же он ответил и на совершенно непонятный для меня вопрос о местечковых электросетях. Сказал: "Ну, подождите, я же не контролирую электросети в каком-то там регионе". Как президент страны он прав, но то, как он это подавал: зачем вы вообще мне задаете такие вопросы? Тогда ответь на вопрос: почему реальность России не совпадает с реальностью в телевизоре? Его зачем-то показали на табло, но полный игнор.

Вы задумывались над тем, почему эти вопросы вообще появились?

Я думаю, что это попытка показать, что демократия существует.

А почему так безалаберно подходят к вопросу подготовки двойников. Им нужно показать, что один Путин за несколько дней появился на пресс-конференции, на сборах "Единой России", в ЦИКе. Но это все разные люди. Они плохо одеты, они по-разному подстрижены. Все поставлено на такой поток, что уже никто не следит за качеством. Почему?

Моя субъективная версия - они уловили, что для внутреннего потребителя это уже не так важно, и нет смысла скрупулезно следить за этим всем. Издали похож, да и ладно, и народ съест. И, вы знаете, русский народ съедает. Он не считает, что это важно.

Но в Кремле переживают из-за обсуждения темы двойников и возможной смерти Путина.

Переживают. Песков на эту тему заострял внимание. Уже сам Путин второй раз говорил о двойниках. Безусловно, эта тема стала выбиваться. Но почему? Потому что все-таки адекватные люди в России существуют. И когда якобы один и тот же человек в течение одного-двух дней появляется на публике совершенно разный, это видно.

Тема живая, заостренная. Японцы применили искусственный интеллект в этом плане. Deutsche Welle этот вопрос исследовал. Значит, все-таки дым какой-то есть. И поэтому они вынуждены реагировать. Но они реагируют по-своему, по-царски. Что этого нет.

Но все равно. Для меня это очень знаково. И то, что Путин сам обращает на это внимание пусть и таким образом, это попытка плохой игры с хорошей миной. На мой взгляд, это выглядит так.

История со смертью Путина. Она в плюс Кремлю и Путину или в минус? Я никак не могу разобраться, кто автор и какая цель вот этого всего. Версий очень много.

Говорил со своими коллегами из Службы внешней разведки, их субъективное видение, что это попытка вычистить конюшни от неугодных. У меня нет рабочей версии. А у вас есть какая-то версия?

Версий много, я слушаю специалистов. Мне кажется рабочей и версия о том, что Путин боится, что Запад решит его уничтожить, и ударит по бункеру, и поэтому они демонстрируют Западу: мы заменим Путина, что эта схема налажена. Рабочая версия? Да. Мы имеем дело с маниакальным убийцей, который страшно боится за свою жизнь.

Объясните, как специалист, почему эта тема зашла как "горячие пирожки"? Можно ли это объяснить с психологической точки зрения потребителя или это объясняется желанием смерти Путина?

Я думаю, что это соединение данных факторов. Не секрет, что в России тоже много сторонников смерти Путина. Они не за Украину, они просто против Путина. Придет новый, и они с таким же кровожадным отношением будут относиться к Украине.

Что касается психологического фактора. Понимаете, никто никогда не решался сказать, что Путин - все.

ПУТИН ПРОГОВОРИЛСЯ О СЫНЕ, А КАБАЕВА ЗАСВЕТИЛА КОЛЬЦО

Генерал СВР регулярно отсчитывается, сколько суток под домашним арестом находится и чуть ли не прикована к холодильнику с трупом Путина Алина Кабаева. И вдруг недавно ее выпустили в люди. На что вы обратили внимание? Увидели ли следы пленения, заточения на ее лице? Как объясняете ее поведение? Она демонстративно сдержанно себя вела.

Да, это действительно так. Руки в карманах, сидела на стульчике, как-то поджимала коленки. Это не та олимпийская чемпионка, демонстративно развязная. Но я не вижу связи. Арест ли это на нее повлиял, повлияло ли это то, что Путин длительное время находился в какой-то изоляции. С момента встречи с Эрдоганом в сентябре я его не видел. Перерыв достаточно большой. Какое давление оказывается на Кабаеву, мы не знаем. Наверняка к ней проявляет интерес множество спецслужб. Сложно сказать. Но тут она была гораздо более сдержаннее, чем обычно. Но сказать, что это арест, простите, не могу.

Но подавлена?

Это да. Это видно. Но это же могут быть и отношения. Может, сюзерен не так к ней отнесся или дал какую-то команду. Сложно сказать.

Показали обручальное кольцо, но, как говорится, что это доказывает? Вопрос в том, почему он на ней не женится тогда?

Да, это бы только добавило авторитета. То есть, альфа-самец берет явную альфа-самку, у которой, есть авторитет в мире и внутри страны. Я не помню, чтобы Кабаева чем-то запятнала себя, она достаточно позитивный персонаж. Перед выборами это вообще был бы плюс в копилку. А если бы еще рядом вдруг нарисовались детки, похожие на Путина, можно было бы это как-то преподнести: что он заботился о них, что их скрывали, чтобы не подвергать опасности.

Странную попытку пропиариться на детях он сделал на пресс-конференции. Вы обратили внимание? Он очень вскользь упомянул о сыне, с которым играет в шахматы.

Очень вскользь, да. Я раньше видел, как его дочь стали пиарить, чтобы даже выдвинуть ее на позицию министра здравоохранения, по-моему. С сыном для меня тот же вопрос: а от кого он?

Наверное, от Кабаевой, скорее всего.

Мы этого не знаем. И в автобиографии этот сын не значится. В официальной там есть две дочки от Людмилы, от супруги. А от Кабаевой там ноль.

СОЛОВЬЕВ - НЕАДЕКВАТ, СКАБЕЕВА - ПОТЕРЯЛАСЬ

Вы же наблюдаете и за другими кремлевскими обитателями? Как меняется их поведение? Вот этот сумасшедший Гурулев, который ни дня не проводит, чтобы не призвать кого-то расстрелять. Это с чем связано?

Во-первых, это может быть психоз на алкогольном замесе. Возможно. Он реально производит впечатление алкоголика. Мне очень нравится, как его описал Юрий Швец: если выжать его лицо, то получится 2 литра водки. Вполне возможно. Но его кровожадность переходит все границы. Вы правильно заметили, он сейчас самый кровожадный на русском телевидении. Понятно, что он бывший военный, генерал-лейтенант, но с таким постоянством всех "расстреливать", "топтать", "умножать на ноль" и "превращать в пыль" - такое поведение и для меня странно. Я даже не знаю руководит ли им кто-то, попытка ли это сделать из Гурулева нового Жириновского. Может быть.

То, что их речи становятся все кровожаднее, мы это видим, но как они это отыгрывают? Есть ли какие-то изменения? Тускнеет ли их взгляд, грубо говоря?

Я уже начал сомневаться во вменяемости Соловьева. Я раньше думал, что человек искусственно играет, но, как мне сейчас кажется, он не играет. Он себя не контролирует. Это неадекват, его анализировать нет смысла. Ему бы к психиатру сходить, а лучше даже и рубашечку там примерить.

Что касается остальных, Симонян, которая заявляла, что они и черешню будут есть в Киеве, ходить и наблюдать за Киево-Печерской Лаврой, сейчас уже эти сентенции не обсуждает, а больше склоняется к такой риторике, что Украину надо или "под ноготь", или стереть. Простите, пожалуйста, сейчас я скажу очень непопулярную в Украине вещь: с точки зрения России она права. Почему? Потому что даже если они попытаются взять приграничный Харьков, они столкнутся с колоссальным сопротивлением. И единственный способ взять Харьков - простите, это уничтожение всего населения, которое там есть. Нужно ли это России, для меня большая загадка. Но другого они не получат. То же самое касается и Николаева, и Одессы, и тем более Киева. Я уже не говорю о западных регионах.

Россияне сделали все, чтобы мы их люто ненавидели. Средства массовой информации во главе с Соловьевым и компанией, безусловно, подыгрывают. Это поддерживается, проплачивается.

Скабеева немножко потерялась, на мой взгляд. Она есть, но она как-то очень растерянно выглядит. То ли Кива так ее поразил, "пораскинув мозгами", мне сложно сказать.

Вы только что сформулировали ответ всем тем критиканам, которые спрашивают: а зачем ГУР, спецслужбы Украины тратят свои силы, деньги на устранение таких персонажей, как Кива? Наверное, это и надо для того, чтобы посеять панику в рядах пропагандистов.

Эта новость настолько подняла эмоции и мотивацию сопротивлению... Так что, да, они будут уже ходить и оглядываться.

Это поднимает и мотивацию наших ребят, которые сейчас воюют за Украину.

С Царевым что-то там не сложилось… Я не кровожаден, но то, что эти особи заварили и сделали, должно иметь свою оценку. И поскольку количество жертв в Украине измеряется уже десятками тысяч, наверное, эти люди вряд ли имеют право на жизнь.

У МЕДВЕДЕВА НЕ БЫЛО ШАНСОВ, МАТВИЕНКО НЕСЕТ ЧУШЬ

О Медведеве. Вы видели реакцию Медведева, когда на голосовании "Единой России" Путину дарили мандат на очередное царствование? Во-первых, лицо. Из него, наверное, 4 литра водки можно выдавить. Во-вторых, я увидел в его глазах всю скорбь алкоголика, ведь он же в свое время вымаливал у Путина второй срок…

Казалось бы, вот почему не сейчас? Но не сейчас, не сложилось. Да, я тоже увидел печаль, увидел выдавливание из себя радости, вы абсолютно правы. Но было бы нонсенсом поменять на такого яркого алкоголика в такой непростой период жизни для России. У него не было шансов. Понятно, он переживает. Но с другой стороны, они могли и не его выставить на трибуну. И здесь я вижу издевку. То есть, какой-то кукловод заставил алкоголича прочувствовать это на себе, и сделать это перед камерами. Кто это сделал, не знаю, но это заслуживает уважения. По крайней мере, одному человеку дали понять, кто он.

Возможно, даже Путин этого захотел. Некоторые аналитики и обозреватели говорят о том, что Медведев разрабатывал план захвата власти на второй срок и чуть ли не с физическим устранением Путина. А по своему типажу и по психотипу Медведев вообще на подобное способен?

Нет, абсолютно не способен. Сколько я его наблюдаю, еще до того времени, как он с алкоголем совсем крепко подружился. Все-таки будучи президентом, он производил впечатление более-менее адекватного человека.

Нет, Медведев очень мягкий, в десятки раз мягче, чем Путин, и он в десятки раз не умнее Путина. Поэтому на разработку каких-то сценариев и еще волевого их решения, он абсолютно не способен. Это была бы чья-то кукла. Да, ему бы хотелось еще раз такого, но это не тот персонаж. Он явно не диктатор и явно не тот, кто готов устранить всех и вся. А вот бункерный не просто на это готов, я думаю, что это стиль его жизни последних несколько десятков лет.

Возможно, даже всей жизни… Хочется еще позлословить с вами по поводу Вальки Матвеенко. Вот уж кто нелогично и очень абсурдно в последнее время выглядит, так это она. Сначала она с умилением и закатыванием глаз отрабатывает плохую актрису, предлагая создать министерство счастья и правды. Наверное, нашелся в Кремле кто-то один, читавший Оруэлла, а, возможно, ей просто сказали: "та ты идиотка", и она пошла извиняться. Затем она ни с того ни с сего решила выступить частично против практики запрета аборта. Ей снова дали по голове, начала отползать. Что с ней творится в последнее время?

Вы очень хорошо подметили, что она явно демонстрирует двоякие образцы поведения, которые взаимно противоречат друг другу. Если, допустим, взять Захарову, та в алкоголе все-таки держит какое-то постоянство, то здесь расщепление личности. Я не говорю о шизофрении, но расщепление какое-то идет. Может быть, действительно она в состоянии трезвости еще думает нормально, а потом: хоп - и алкоголь забил все, и мышление по-другому.

Как только я вижу, что человек начинает нести такую чушь, да еще и со вспоминанием нетленных классиков типа Оруэлла со странным контекстом, я прекращаю анализ этих людей, понимая, что анализировать их нет смысла. Точного анализа не будет, поскольку оно неадекватно.

ПУТИН УВЕРЕН В ПОБЕДЕ, БУНТА В РОССИИ НЕ БУДЕТ

Российская Федерация приближается к псевдовыборам, и, по-моему, настроения Кремля и Путина очень четко понятны. Согласитесь, что Путин уверен в себе. Он это продемонстрировал на пресс-конференции, на которую лично вышел. Не зря прозвучали снова эти "денацификация" и "демилитаризация". Если полтора года он метался от этих целей, менял их как перчатки, то сейчас снова к ним вернулся. Это говорит о том, что в чем-то он уверен. Согласны со мной?

Абсолютно. Это суперуверенность вождя пугает. Он уверен не только в победе на выборах, он уверен, что у него, как у президента этого странного образования под названием Российская Федерация, большое будущее, и это будущее позитивное. Вот в чем он уверен, и это пугает.

С чем он на эти выборы идет, понятно. А какие настроения у российского народа? Что вы видите? Есть ли какие-то тревожные звоночки?

Сейчас уже просачивается информация, кто будет противостоять Путину. И там либо геронты типа Зюганова, которые имеют свой постоянный электорат и вряд ли что-то откусят у вождя, либо ноунеймы явно без шансов, либо лидер ЛДПР, вообще для меня ничего не представляющий господин Слуцкий. Единственный вариант - Явлинский, с которым ведут переговоры, что это будет типа Немцова, протагонист для Путина. Но на самом деле это не так, Явлинскому очень далеко до Немцова. При этом потерялся Каспаров и с ним целая вереница псевдолидеров. И понятно, что Навальный с Гиркиным будут избираться по спискам колонии, там совсем другое дело. Все это говорит о том, что соперников у Путина живых не будет.

Теперь что касается населения. Как я вижу по комментариям, оно делится на две категории: одна - готова Путина целовать, выбирать и поддерживать, даже если им ноги и руки отрубят, и этих больше; вторая - против Путина, достаточно вменяемая и адекватная, но снова не за Украину, она просто против Путина. Откуда такие вещают, где они находятся - большая тайна. Находятся ли они в России, у меня есть сомнения. Поэтому электорат, который есть у Путина, скорее всего, 70% вот этих вот жителей Бурятии, Якутии, Пензы и так далее его поддерживают. Настроения местного населения, кроме печального, для меня ничего не оставляют.

Еще очень важное. Вот у нас в Украине холодильник имеет значение, в Европе холодильник имеет значение, в России холодильник не может победить телевизор, потому что холодильника у большинства россиян нет. Это не значит, что нет ящика, который морозит, это значит, что там нет содержимого. То есть, простому россиянину вполне достаточно банки кильки, бутылочки боярышника и хлеба. И все, и он счастлив. Вот эта северокорейская идеология ужасна. Они привели к этому страну за 30 лет. Мне это говорит о том, что бунта не будет, даже если мы его очень хотим.

Мы часто с вами говорим о том, что отрезвит этот народ, перевоспитает ли его что-то, сколько десятилетий или столетий для этого нужно. Мне понравилось недавнее интервью российского актера Александра Белого, который уехал из РФ. Он сказал, что время от времени в России прорастает какой-то культурный слой, но его нещадно стирают тряпкой. И он апеллировал к опыту Германии, которая прошла путь переосмысления, переоценки, покаяния. И он делает неутешительный вывод: на территории Российской Федерации этого никогда не произойдет. У него были такие слова: Россия опоздала навсегда. Согласны ли вы с ним? Как вы считаете, насколько безнадежна эта 1/6 часть суши?

Мне прискорбно об этом говорить, но я с ним согласен. К сожалению, это так.

Катерина Шварц, Алексей Лихман