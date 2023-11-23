Путин был без своего "особого чемодана" и не соблюдал дистанцию.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск, чтобы принять участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), видео, на котором российский диктатор сходит с трапа самолета, опубликовали российские СМИ. В то же время в Сети комментаторы указывают на несколько странных моментов в видео и из этого делают выводы, что вместо российского президента в Минск прибыл его двойник.

Так, по их мнению, в Минск прибыл главный двойник Путина, которого в народе прозвали "Василич". Этот "поддельный" Путин ведет себя слишком живо, а еще - совершенно нехарактерно для российского президента - не соблюдает дистанцию и пожимает всем руки.

К тому же, встречать Путина в аэропорт даже не прибыл самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Кроме того, рядом с Путиным не было охранника со спецчемоданом, который якобы постоянно сопровождает его на важных мероприятиях.

По сообщению росСМИ, на сессию Совета ОДКБ также собираются президенты Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садир Жапаров, Таджикистана – Эмомали Рахмон. Принимать гостей будет президент председательствующей в 2023 году в ОДКБ Беларуси Александр Лукашенко.

В то же время представители Армении не приехали на встречу. Предварительно они попросили снять с повестки дня вопрос помощи своей республики.

Двойники Путина - что известно

Как отмечал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, президент России Владимир Путин использует по меньшей мере трех двойников. Для большего сходства с главой Кремля им сделали пластические операции.

СМИ уже не раз писали о том, что на разные мероприятия вместо настоящего российского диктатора отправляют двойника, а сам Путин якобы отсиживается в бункере.

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