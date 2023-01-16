Запуск ракеты скорее всего произошел с соседней с Беларусью Брянской области РФ. Местные жители слышали звуки взрывов.

Обстрел Киева из зенитно-ракетного комплекса С-400, вероятно, произошел с территории России, а не Беларуси.

Об этом заявили аналитики мониторинговой группы "Беларускі Гаюн". Они отметили, что с 14 января так и не получили никакой информации о возможных запусках ракет с территории Беларуси.

"Если предположить, что запуск ракеты с ЗРК С-400 утром 14 января действительно был осуществлен с аэродрома в Зябровке, то его слышали бы тысячи местных жителей, ведь всего в 10 км оттуда - густонаселенный Гомель (там живет около 500 тысяч человек), а вокруг самого аэродрома - десятки сел. Но, повторимся, нам не поступило сообщений не только о запуске, но даже о звуках, которые были бы на него похожи", - говорится в сообщении.

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Мониторинговая группа также отмечает, что теоретически единственным местом, откуда могли произвести запуск ракеты и его никто не услышал - беларуская часть Чернобыльской зоны отчуждения.

"Там не проживают люди, а соответственно, никто не мог нам сообщить о запуске ракеты оттуда. Поэтому, если говорить о том, могли ли запустить так, чтобы никто этого не слышал, есть только один район в Беларуси, где это могло произойти. Такую версию исключать нельзя", - добавили эксперты.

Но, по их словам, запуск ракеты также мог произойти с соседней с Беларусью Брянской области России. Более того, отмечает "Гаюн", местные жители слышали звуки взрывов.

"Если в Беларуси звуков запусков ракет никто не зафиксировал, то в соседней Брянской области РФ - совсем наоборот. 14 января примерно с 7 часов утра (6 утра по Киеву, - УНИАН) жители соседней Брянской области (Клинцы, Вышков, Почеп, Климово, Новозыбков) фиксировали звуки взрывов. Подобные взрывы услышали и позднее - в 10:29 (9:29 по Киеву, - УНИАН) в Клинцах и Унече" - пишет "Беларускі Гаюн".

Таким образом, отмечают аналитики, запуск ракет С-400 утром 14 января по Киеву "был произведен не из Беларуси, а из РФ".

Отмечается, что на обломках найденной ракеты есть индекс 48Н6ДМ, который свидетельствует, что они принадлежат российскому ЗРК С-400. Дальность удара такими ракетами составляет 230-250 км.

Ракетные удары по Киеву 14 января 2023

Как сообщал УНИАН, 14 января начиная с 6 утра в Киеве прогремела серия взрывов. После этого в столице и Киевской области объявили воздушную тревогу. Пострадали объекты в Днепровском и Голосеевском районах. Также обломки сбитой российской ракеты упали на территории "Пирогово".

В Офисе президента Украины рассказали о попадании врагом в жилую застройку села Копылов Киевской области. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в области во время утренней атаки российских оккупантов в общем повреждено 18 частных домов.

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, российские военные во время утреннего удара по Киеву 14 января впервые применили ракеты С-300 и С-400. Он объяснил, что из-за их большой скорости система воздушной тревоги в столице не успела сработать.

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