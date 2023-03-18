Российские солдаты почему-то решили, что лидер РФ их пожалеет и не отправит еще раз на штурм украинского фронта.

Оккупанты записали очередное "жалобное" видеообращение к лидеру РФ Владимиру Путину по поводу преступных действий своего командования, которое использует их на территории так называемой "ДНР" в качестве пушечного мяса.

Российские солдаты уточнили, что принадлежат к 138-ой бригаде (воинской части 02511), их преимущественно мобилизировали воевать в Украину с Санкт-Петербурга и Ленобласти. Соответствующий ролик публикует Sota.

Оккупанты "поплакались", что их отправили штурмовать укрепрайоны под Авдеевкой (Донецкая область) фактически с "голыми" руками.

Видео дня

"Нас отправили на штурм укрперайона под Авдеевкой без разведки, без должной подготовки и артиллерийской поддержки, без связи с другими прдразделениями. В результате, потери составили около 70% личного состава", - отметил солдат от имени своего отряда в ролике.

Он "наябедничал" Путину, что теперь его вместе с оставшейся сворой солдат собираются отправить воевать дальше, на другой участок фронта. На поле боя гонят даже тех, кто уже не в состоянии воевать, сказал оккупант.

Солдат РФ наивно понадеялся, что российский диктатор обратит внимание на то, что "новомобилизированных" сразу же отправляют в штурмовые бригады на фронт, ведь ранее, как отметил сам "спикер", несколько других отрядов уже записывали к Путину аналогичные обращения.

Маневры войск РФ под Авдеевкой

Напомним, что сейчас под Бахмутом и Авдеевкой (Донецкая область) разворачивается самая горячая фаза боев украинского фронта. Еще по состоянию на конец февраля 2023 года большая часть городов была уничтожена.

Сегодня стало известно, что оперативная обстановка под Авдеевкой максимально обострилась. По словам спикера сил ТРО Таврического направления Алексея Дмитрашковского, там солдаты РФ пытаются взять ВСУ в кольцо.

В частности, войска РФ провели ротацию и к солдатам 155-й бригады морской пехоты добавили подразделение спецназа 98-й десантно-штурмовой бригады.

При этом такие маневры дались россиянам тяжело, отметил Дмитрашковский: за последние две недели боев ВСУ значительно порядили личный состав россиян на этом участке фронта.

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