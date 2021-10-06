Головы появились в подъезде известной телеведущей. Судя по запаху, отрублены они относительно недавно, говорят очевидцы.

В подъезде одного из жилищных комплексов Москвы появилась "экспозиция" отрубленных голов животных.

Об этом рассказала российская телеведущая Анна Монгайт на своей странице в Facebook.

"В нашем ЖК скандал. Сосед вывесил на этаже свою коллекцию отрубленных голов. При чем, судя по запаху, отрубленных относительно недавно. Кто именно, неизвестно. То ли охотник, то ли сатанист", - сообщила очевидица.

Среди "экспонатов" есть как просто черепа, так и реалистичные чучела. Жители дома такой таксидермической выставкой недовольны, но убирать головы своими силами опасаются, потому что думают, что хозяин может быть опасен.

"В домовом чате бунт. Восстали веганы. Но снимать самостоятельно боятся. Обоснованно подозревают, что он вооружен", - отметила Монгайт.

Ранее очевидцы на острове Хоккайдо в Японии сняли на видео оленя, у которого в рогах застряла оторванная голова другого оленя.

А из голов жителей российского Нижнего Новгорода врачам пришлось доставать тараканов.

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Автор: Катерина Комолова