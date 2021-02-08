Очевидцы на острове Хоккайдо в Японии сняли на видео оленя, у которого в рогах застряла оторванная голова другого оленя.
Видеозапись 7 февраля стал вирусным на платформе 9GAG и перекочевал в соцсети.
По мнению одних пользователей сети, на записи запечатлен исход смертельной схватки двух оленей. Как можно заметить, рога животного-победителя сцеплены с оторванной головой сородича.
Многие пользователи отметили, что прежде могли представить себе подобное только в фильмах ужасов.
Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!!!
Другие пользователи сети предположили, что олень случайно запутался в рогах уже убитого оленя, от которого осталась только голова.
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"Склоняюсь к варианту, что один из оленей помер, его тело скушали, а голова осталась, так как там есть особо нечего, особенно когда туша заледеневшая", "Фильм ужасов отдыхает", "Блин! Как башку-то можно оторвать? Неужели столько сил?", "Нет. Скорее всего, голова уже была отрезана охотником", "Может, подгнила слегка и оторвалась легче", "Одна голова хорошо, а две уже некрасиво", - комментировали они.
Некоторые и вовсе усомнились в том, что показанное на кадрах соответствует реальности.
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