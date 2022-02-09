У него якобы диагностировали до 75% поражения легких.

Опального российского политика Владимира Жириновского, которого ранее госпитализировали в больницу с осложнениями от COVID-19, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом вечером в среду пишут ряд российских СМИ.

По информации РБК, одиозный лидер "ЛДПР" находится в критическом состоянии. "И никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни", - рассказал источник издания.

"Сейчас Жириновский находится на ИВЛ, у него 50-75% поражение легких. К нему перестали пускать помощников. Состояние политика оценивается как тяжелое", - сообщил Телеграм-канал Readovka.

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Позже госпитализацию Жириновского подтвердил Минздрав РФ.

"Его состояние стабильное. Владимиру Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь", - цитирует заявление ведомства "РИА Новости".

Как известно, в декабре 2021 года Жириновский сделал седьмую инъекцию российского препарата от коронавируса. В разговоре с пропагандистами политик утверждал, что еще ни разу не болел COVID-19.

Отметим, Жириновский известен своими антиукраинскими заявлениями и открытой поддержкой российской агрессии. Не так давно он вовсе призывал "бомбить Украину в новогоднюю ночь".